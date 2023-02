IKBY’den Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı. Erbil kent merkezinde yer alan Şanader Parkı’nda Erbil Valiliği tarafından kurulan çadıra vatandaşlar getirdiği yardım malzemelerini teslim ediyor. Vatandaşlar tarafından verilen yardımlar toplanarak Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine gönderiliyor.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamit yaptığı açıklamada, IKBY hükümetinin depremin ilk saatlerinden itibaren yardım yolladığını belirterek, “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem büyük bir felakettir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her iki ülkede binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk saatlerinden itibaren hükümet başkanı bütün ilgili makamlara acilen harekete geçmeye çağırdı. Olayın ilk saatlerinde sağlık ve arama-kurtarma ekipleri hemen deprem bölgelerine sevk edildi” dedi.

Kurulan yardım çadırına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Abdulhamit, “Perşembe gününden itibaren kurulan çadıra her gün yüzlerce vatandaş yardım getiriyor. Toplanan yardımlar Barzani Yardım Vakfı tarafından depremzedelere ulaştırılıyor. Bu yardım kampanyasının süresi yok sürekli açık kalacak ayrıca para yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar için hesap numarası üzerinden para gönderebilir” dedi.

“Her gün onlarca tır yardım gönderiliyor”

Erbil Göç ve Kriz Masası Sorumlusu Serva Resul ise yaptığı açıklamada, her gün onlarca tır yardımın gönderildiğini aktararak, “IKBY’nin başlattığı yardım kampanyasının 4’üncü günündeyiz ve gördüğünüz gibi Erbil halkı Türkiye ve Suriye’deki kardeşlerimize yardım etmeye devam ediyor. Bugün de her gün olduğu gibi çok sayıda yardım toplandı her gün onlarca tır yardım gönderiliyor. Bu tırlar hayırsever kurumlar tarafından ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor” dedi.

“Bugün orada meydana gelen bu olay yarın burada da olabilir”

Depremzedeler için tahsis edilen çadıra yardım getiren Muhammed Emin yaptığı açıklamada, “Bu bir sorumluluk hissidir. Gerek doğal felaket olsun gerekse başka bir olay yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün orada meydana gelen bu olay yarın burada da olabilir. Herkesten bu sorumluluğu hissetmesini ve imkanlarına göre yardım eli uzatmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Yardım toplama çadırına gönüllü olarak katılan Rüzgar Ali ise, “3 gündür gönüllü olarak burada çalışıyorum. Gerçekten bu deprem çok üzücü bir olay bu yüzden yardımcı olmak istedik. Her gün buraya battaniye, giysi, ısıtıcı ve gıda yardımı geliyor. Hepsi burada toplandıktan sonra Türkiye ve Suriye’ye gönderiliyor” ifadelerini kullandı.