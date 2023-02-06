IKBY, Türkiye’ye petrol sevkiyatını askıya aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, art arda meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Irak’ın kuzeyinde de hissedildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, art arda kaydedilen depremlerin ardından petrol boru hattında güvenliği sağlamak amacıyla petrol sevkiyatına geçici olarak ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, petrol sevkiyatının ilgili makamların keşif raporlarından sonra tekrar başlayacağı ifade edildi.