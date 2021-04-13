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İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz kalmayacak

Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ve korona virüs nedeniyle karantinada olan kişilere her gün 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapacak.

Genel 13.04.2021, 14:11
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İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz kalmayacak

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren ve korona virüs süresi boyunca karantinada olan vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştıran Darıca Belediyesi, Ramazan ayı için de hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl sokak iftarları ve toplu organizasyonların korona virüs nedeniyle yapılmayacak olmasından dolayı Darıca Belediyesi, her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.

Darıcalılar'ın ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,

“Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Ramazan boyunca tedbirleri devam ettireceğiz. Ramazan birlik beraberlik duygusunun en yoğun şekilde yaşandığı aydır. Her ne kadar iftar sofralarında kalabalıklar halinde bir araya gelemeyecek olsa da kalplerimiz birlikte olacak. Ramazan ayında farklı etkinliklerle birlikte olacağız. İftar programları ve diğer etkinlikleri maalesef yapamayacağız ama sosyal medya üzerinden farklı ve özel etkinliklerimiz olacak. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

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