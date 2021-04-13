İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz kalmayacak

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren ve korona virüs süresi boyunca karantinada olan vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştıran Darıca Belediyesi, Ramazan ayı için de hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl sokak iftarları ve toplu organizasyonların korona virüs nedeniyle yapılmayacak olmasından dolayı Darıca Belediyesi, her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.

Darıcalılar'ın ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,