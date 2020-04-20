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İhracatçılar için koronavirüsün panzehiri: E-ihracat

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE DURMA NOKTASINA GELEN KÜRESEL TİCARETİN PANZEHİRİ E-İHRACAT PLATFORMUNUN KURULMASI VE SANAL FUAR SİSTEMİ.

İhracatçılar için koronavirüsün panzehiri: E-ihracat

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE DURMA NOKTASINA GELEN KÜRESEL TİCARETİN PANZEHİRİ E-İHRACAT PLATFORMUNUN KURULMASI VE SANAL FUAR SİSTEMİ.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:49
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İhracatçılar için koronavirüsün panzehiri: E-ihracat

Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen küresel ticaretin panzehiri e-ihracat platformunun kurulması ve sanal fuar sistemi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, küresel ticarette ve özellikle ihracatta salgın öncesi günlere dönebilmek için 1 ile 3 yıllık bir sürece ihtiyaç olduğunu söyledi.

Pandeminin iki farklı konu başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tecdelioğlu, “Sağlık ve ekonomik anlamda ifade etmemiz mümkün. Önce sağlık tarafını halletmemiz gerekiyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Diğer yandan ekonomik tedbirler de yürürlüğe alındı ancak şu bir gerçek ki küresel ticaret, ihracat ve fuarlar ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacak” dedi.

Tecdelioğlu, konuyla ilgili şu önerilerde bulundu: “Ticaret Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin öncülüğünde alt yapısı güçlü ve sürdürülebilir bir e-ihracat platformu kurulmalı. Bu platformun altında E-Mağaza, sanal fuar ve dijital pazarlama kolları yer almalı. Pandeminin etkileri tamamen kaybolana kadar fuarlar dijital ortamda yapılmalı. Dernek olarak böyle bir platformun kurulmasına destek olmaya hazırız. Ticaretimizi ancak teknolojiyi odak noktasına alarak bu tip projelerle sürdürebiliriz. Aksi takdirde ekonomik pandemiye yakalanmamız kaçınılmaz. Rakamlar da bunu açıkça gösteriyor. 2019’u dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörünün sadece 1-15 Nisan aralığındaki ihracatı yaklaşık yüzde 31 oranında düşmüş durumda. Bu düşüş hemen her sektörde doğal olarak devam edecek ancak bunun önüne geçebilmemiz mümkün. Tüm paydaşlarımızda hızlıca aksiyon almamız gerekiyor”.

Son Güncelleme: 20.04.2020 16:15
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