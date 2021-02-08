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İhracata katma değerli proje: ’7/24 İhracat’ dönemi

Dünyanın dengelerini alt üst eden küresel salgın gündemdeki yerini koruyor. Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar ise yeni dünya düzeninde ticarete yön veriyor. Firmalara 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan ‘Trade365’ projesi hayata geçirildi.

Genel 08.02.2021, 14:56
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İhracata katma değerli proje: ’7/24 İhracat’ dönemi

Dünyanın dengelerini alt üst eden küresel salgın gündemdeki yerini koruyor. Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar ise yeni dünya düzeninde ticarete yön veriyor. Firmalara 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan ‘Trade365’ projesi hayata geçirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda, ihracatçı firmaların, yılın 365 günü yabancı alıcılarla buluşma imkanı bulacağı belirtildi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Firmalarımız dönüşümün anahtar kelime olduğu yeni dünya düzeninde bu platform vesilesi ile sürdürülebilir ihracat dönemine geçiş yapacak” dedi.

Geçtiğimiz yılı 8,4 milyar dolar ihracatla kapatan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek adına geliştirdiği katma değeri yüksek projelere bir yenisini ekledi.

Bakan Pekcan: "Oldukça yerinde bir proje"

Projenin tanıtım toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Dünyayı etkisine alan pandemi dijital çözümlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Nitekim bugüne kadar Bakanlığımızın desteği ile elli üç sanal ticaret heyeti başarı ile tamamlanmış ve firmalarımız sekiz binin üzerinde uluslararası iş görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca on beş sanal fuar tertiplenmiş ve bu fuarlarda doksan iki bin katılımcıya ulaşılmıştır. Sanal heyet organizasyonlarını en etkin kullanan kuruluşlarımızdan birisi de İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz olmuştur. Birliğimiz organizasyonunda 2020 yılında yedi adet sanal sektörel ticaret heyeti gerçekleştirilmiş olup bu yılın Mart ayı için planlanan bir heyet başvurusu da Bakanlığımızca onaylanmıştır, hayırlı olsun. Bu çerçevede İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin tüm yöneticilerine sanal heyet organizasyonlarını etkinlikle kullanmalarından ötürü tevkif ve teşekkürlerimi sunmak isterim. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimizin başlatmış olduğu dönüşüm 365 projesinin oldukça yerinde bir proje olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

Öztiryaki ise “Birlik olarak 2020 yılında 15 ülkede 151 Türk firması ve 450 yabancı firmanın katılımı ile 1.400’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik. Sanal heyetlerimiz üye firmalarımızdan oldukça yüksek talep gördü. Firmalarımız yerel firmalarla iletişim kurarak, pazarı tanıdılar ve bilgi edindiler. Devletin sağlamış olduğu destekler ile fiziki ticaretin yapılamadığı bu dönemde sanal ticareti sürdürebilmemiz için gerçekleştirdiğimiz bu heyetlerin üyelerimizi memnun ettiğini düşünüyoruz. Fiziki olarak uygun zaman dilimi bulunarak 5 ülkeye 1 hafta içinde ziyaret gerçekleştirerek ikili iş görüşmelerinde bulunmak mümkün olamaz iken, sanal heyetlerde 5 günde 5 ülkenin satın almacıları ile bir araya gelindi. Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda yapılan bu sanal faaliyetlerin somut ticari ilişkilere dönüştüğü bilgisini öğrendik. Bu durum bizlere fiziki ve geleneksel pazarlama yöntemleri dışında da satış yapmanın ve müşteri portföyünü artırmanın mümkün olabildiğini gösterdi. Trade365 projemiz ile amacımız hem halihazırda dijital dönüşümünü tamamlamış üyelerimize tanıtım desteği sunmak hem de henüz bu dönüşümü gerçekleştirememiş üyelerimize görünürlük imkanı sunmak. Üyelerimiz bu portallara firma ve ürün bilgilerini girerek görünürlük kazanabilecek, reklam, tanıtım ve heyet çalışmaları tek elden yapılabilecek. Hazırladığımız bu web siteleri Türk ihracatçısına ulaşmak isteyen yabancı satın almacılar için de ürünleri ve firmaları kompakt bir şekilde inceleyebilecekleri canlı bir platform görevi görecek. Satın almacılar platformumuza kaydolarak üyelerimiz ile iletişime geçebilecek, pratik bir şekilde online görüşmeleri oluşturabilecekler. Programın en kritik bölümlerinden biri de dijital platformda ve 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası fuarlarda yapılacak tanıtım çalışmaları olacak. Şimdiye kadar yapılan geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkisini ve verimliliğini artırmak üzere dijital kanallarda hedef coğrafyalardaki potansiyel alıcılara, web portalları performans bazlı reklam kampanyaları ile tanıtılacak. Fuarlar gibi fiziki etkinliklerde ise yapay zeka algoritmalı doğru hedef kitleyi fiziki olarak tespit edip mobil telefonları üzerinden yakalayıp mesajlar ileten teknolojiler gibi yöntemler kullanılacak”.
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