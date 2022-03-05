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İhlas Vakfı’ndan Kayseri’ye yurt müjdesi

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kayseri’ye 144 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağını söyledi.

Genel 05.03.2022, 21:42
İhlas Vakfı’ndan Kayseri’ye yurt müjdesi

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kayseri’ye 144 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen İhlas Vakfı Hizmetleri Toplantısı’nda konuşan Başkan Mahmut Kemal Aydın, vakfın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Vakıfa ait Türkiye’de 32, dünyada 49 yurt bulunduğunu ve bu yurtlarda 3 bin 848 yüksek öğrenim gören öğrenci bulunduğunu aktaran Aydın, "Vakfımız 1975 yılında merhum Enver Ören ağabeylerin kurdukları bir vakıftır. ’İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisi şerifi düstur edinerek yoluna devam eden bir vakıftır. İhlas Vakfı’nın en önemli hususiyetlerinden birisi vergi muafiyet hakkını kazanmasıdır. Vergi muafiyetine haiz vakıf demek devletin yükünü hafifleten vakıf demektir. İhlas Vakfı nasıl devletin yükünü hafifletiyor? Mesela öğrenci yurtlarda öğrencileri barındırıyor. İhlas Vakfı 32 yurdu vasıtasıyla devletin yükünü hafifletiyor. İhlas Vakfının gayesi; gençlerin sapık inançlara bulaşmasını önlemektir. Vakfımızın faaliyetlerini üç ana başlıkta toplayabiliriz; eğitim faaliyetleri, insani yardım faaliyetleri ve kitap hizmetleri. Bu hizmetleri Türkiye’de, Orta Asya’da ve Afrika’da yapıyoruz. Türkiye’de 32 adet, dünya çapında 49 yurdumuz, 3 bin küsur öğrencimiz var. Afganistan’da 13 yurt 750 öğrenci, Kazakistan’da 3 yurt 71 öğrenci, Kırgızistan’da 1 yurt 25 öğrencimiz var. Toplam 49 yurtta 3 bin 848 yüksek tahsil gören öğrencimiz var. Yurtları konforlu ve kaliteli bir şekilde inşa ediyoruz. Ayrıca İzmir’de ve Kayseri’de yapı ruhsatı alındı, yakında yurt inşaatı başlayacak inşallah. Maalesef Kayseri’de bir yurdumuz yok. İnşallah bu boşluğu inşa edeceğimiz yurt dolduracak ve Kayseri’deki hizmetlerimizin merkezi olacak" dedi.

Kayseri’de yapımına başlanacak yurt hakkında da bilgiler veren Aydın, "Yurt inşaat alanı toplam 5 bin metrekareye yakın kapalı alan olacak. 2 bin 178 metrekare bir arsa üzerine yapılıyor, zemin artı 3 kattan oluşacak. Sosyal alanları mevcut olacak. Ayrıca başından bu yana istediğimiz sosyal amaçlı salon da olacak. 144 talebelik bir yurt ve çatı katında da misafirhanesi ve yemekhanesi olacak" ifadelerini kullandı.

"Dünyada en güçlü kitap dağıtan kurum İhlas Vakfı’dır"

Vakıf olarak Türkiye Gazetesi ve eğitime çok önem verdiklerinin de altını çizen Mahmut Kemal Aydın; "Gazete hizmetlerine İhlas Vakfı olarak çok ehemmiyet veriyoruz. Yurtlarımızda bin 100 yatakhanemiz var. Bu yatakhanelere her gün gazete gidecek, bin 100 öğrencimiz Türkiye Gazetemiz ile müşerref olacak. Online Kur’an-ı Kerim kursları açtık. Önce 7 yaş ve üzeri gençlere başlattık. Sonra yetişkinlere ve hanımlara da açtık. 250 hanımefendi, 400 küsur de erkek öğrencimiz var. Yaptığımız işlerden birisi de kitap dağıtmak. Dünyada en güçlü şekilde kitap dağıtan kurum İhlas Vakfı’dır. Hepsi kayıtlıdır, resmidir ve kitap dağıtımından gelen paraların tamamını kitap dağıtımında kullanıyoruz. Asla başka bir işte kullanmıyoruz. 2019 yılında 415 bin, 2020’de 418 bin civarı, 2021’de 789 bin kitap dağıtmışız" diye konuştu.

Toplantıya; Vakıf Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Yılmaz, Tahsin Ekinci, vakıf eski başkanı Mehmet Okyay da katılım sağladı.

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