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İhlas Vakfı’ndan İzmir’de iftar buluşması

İhlas Vakfı tarafından İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda, vakfın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri sunumla anlatıldı. Sunumun ardından düzenlenen iftar programında da İhlas Pazarlama çalışanları ve İhlas Vakfı gönüllüleri bir araya geldi.

Genel 14.04.2022, 23:03
İhlas Vakfı’ndan İzmir’de iftar buluşması

İhlas Vakfı tarafından İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda, vakfın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri sunumla anlatıldı. Sunumun ardından düzenlenen iftar programında da İhlas Pazarlama çalışanları ve İhlas Vakfı gönüllüleri bir araya geldi.

İzmir’de bulunan İhlas Pazarlama çalışanları ve İhlas Vakfı gönüllüleri, İhlas Vakfı tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya geldi. İftar öncesi gerçekleştirilen ve İhlas Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin anlatıldığı sunumu İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın gerçekleştirirken, vakfın yaptığı çalışmalar sinevizyona aktarılarak gösterildi. Etkinliğe İhlas Pazarlama Gazete ve Dağıtım Direktörü Yusuf Yalçın, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, İhlas Pazarlama İzmir eski Bölge Müdürü Naci Koç, İhlas Vakfı Bölge Koordinatörü, İzmir yurt müdür ve müdür yardımcılarının yanı sıra İhlas Pazarlama Bayi çalışanları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve davetliler katıldı.

"500’ün üzerinde kardeşimize İhlas Vakfı’nı ve faaliyetlerimizi anlatacağız"

Gerçekleştirilen sunum öncesi açıklama yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Pazarlama çalışanlarına vakfın çalışmalarını anlatacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Aydın, "Bugün buraya İhlas Pazarlama bünyesinde çalışan 350 civarında arkadaşımız ve daha önce bünyemizde çalışmış ve emekli olmuş 250 civarında gönüllümüz olmak üzere toplam 500’ün üzerinde kardeşimize İhlas Vakfı’nı ve faaliyetlerimizi anlatacağız. Ayrıca kendileriyle de iftar yapacağız. Böylelikle bir kaynaşma, bir beraberlik olacak ve birlikte orucumuzu açarak güzel bir ibadet gerçekleştireceğiz. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Yıllardır görmediğim arkadaşlarımla bir araya gelmiş oluyorum; tanıdığım insanları görüyorum. İhlas Vakfı’nın Ramazan faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dışında neler yaptığını anlatacağız. Faaliyetlerimizden arkadaşlarımızı haberdar edeceğim için çok mesut ve bahtiyarım" açıklamasında bulundu.

Program, sunumun ardından gerçekleştirilen iftar yemeği ile devam etti.

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