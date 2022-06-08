İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, vakfın faaliyetlerini anlattı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Aydın’da İhlas Pazarlama çalışanları, vakıf gönüllüleri ve öğrencilerle bir araya gelerek vakfın faaliyetlerini anlattı. Aydın, "Türkiye sevdalısı nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Aydın’da İhlas Pazarlama çalışanları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrencilerle buluştu. Denizli Bulvarı üzerindeki bir otelde düzenlenen konferansta İhlas Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Aydın, "Yurt içi ve yurt dışında İhlas’ın değerlerini temsil ederek hizmet ederek, bayrağımızı Afrika, Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede dalgalandırıyoruz. İmkanlarımızı seferber ederek, ülkemize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Birçok branşta online eğitimler devam ediyor"

Eğitim hizmetleri çerçevesinde online olarak robotik kodlama eğitimi verdiklerini belirten Aydın, "Bin 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verdik ve yeni dönem için kayıtlar devam ediyor" dedi.

Matematik dersleri de verdiklerini hatırlatan Aydın, 7 yaşından büyüklere online olarak Kur’an-ı Kerim öğretmeye başladıklarını kaydederek, “Yaşı 60’ı aşanlar ’Biz bu yaşa kadar işten güçten dünya telaşından, Kur’an-ı Kerim öğrenemedik. Bize de öğretin’ dediler. Biz de ’tamam’ dedik. Onlar için de bir kurs açtık. Bunların yanında İngilizce ve Arapça eğitimlerimiz de var. Bu ve bunun gibi çeşitli online eğitimlerimiz sürüyor" dedi.

İhlas Vakfı’nın yurt dışı faaliyetlerini de anlatan Mahmut Kemal Aydın, Afganistan’da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Afrika’da da faaliyet gösteriyoruz. Osmanlı ve Selçuklu’nun yolunu yaymak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Son olarak İhlas Vakfı’nın vergi muafiyetine sahip, kamunun yükünü azaltan vakıf statüsünde olduğunu hatırlatan Aydın, toplanan bağışlarla yurt dışında kurslar, külliyeler, su kuyuları açtıklarını, yurt içi ve yurt dışında eğitim faaliyetleri ile Türkiye sevdalısı on binlerce genç yetiştirdiklerini anlattı.

Konferansın ardından Aydın tarafından katılımcılara hediyeler verildi.

Konferansa İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Aydın Bölge Müdürü Halil Cüneyt Özkan, İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, İhlas Vakfı Aydın Temsilcisi Ahmet Özkan, İhlas Pazarlama çalışanları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.