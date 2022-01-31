İhlas Pazarlama, İzmir’de pandemiye rağmen istihdamı artırdı

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, korona virüs pandemisine rağmen 2021 yılında istihdamı artırdıklarını, seneyi beklentilerin üzerinde kârla kapattıklarını belirtti.

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Balçova Termal Otel’de düzenlenen yemekli toplantıya İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, Ofisler Koordinatörü Yakup Altuntaş, mağazalar koordinatörleri Muzaffer Yıldız, Meryem Yalçın, Fehim Gündoğan ve Mevlüt Bedir ile 200’ün üzerinde çalışan katıldı.

Toplantıda ilk olarak İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören’in, Türkiye Gazetesi’nin ve İhlas Holding’in kuruluş amacını, ülke ekonomisi ve ülke insanı için taşıdığı önemi anlattığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Pandemide de istiham artışı devam etti

İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Erhan Arslan, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen istihdamı artırdıklarını, sadece İzmir bölgesinde 50’kişinin daha İhlas ailesine dahil olduğunu söyledi. 2021 yılını bekletinlerin üzerinde kârla geride bıraktıklarını kaydeden Arslan, “Gayretimiz 2022 yılında da artarak devam edecek. Bölgeler arasında bizim tatlı bir rekabetimiz var. Bu rekabet kendi içimizde ciro, gazete, takvim ve diğer hizmetler için yaşanan bir rekabet. Buna kendi içimizde hizmet yarışı diyebiliriz” dedi.

Programın sonunda toplu fotoğraf çekimi ve 2021 yılında başarı gösteren çalışanlara plaket takdimi yapıldı. Ayrıca, kura çekiminde 18 kişiye çeşitli hediyeler verildi.