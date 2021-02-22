İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a “Yılın Medya Yöneticisi” ödülü

Türkiye’nin prestijli haber dergileri arasında yer alan News Time-News Türk Dergileri ve bağlı bulunduğu medya grubu, medya sektöründe verdiği başarılı hizmetler ve mücadeleci kişiliği ile kamuoyunun takdirini kazanan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ı “Yılın Medya Yöneticisi” seçti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl ödül töreni düzenlemeyen News Time-News Türk Dergileri, 2020 yılının “Altın Adamları” organizasyonunda ödül kazananlara, bu ödülleri makamlarında teslim etme kararı aldı. Bu kapsamda “Yılın Medya Yöneticisi” seçilen İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın ödülü de makamında takdim edildi. Ödül takdimi sırasında konuşan Batuhan Yaşar, “Özellikle ana fikrin Azerbaycan olması çok önemli. Gerçekten İhlas Medya Grubu bu noktada en tepede yer alanlardandı. Azerbaycan bizim için çok önemli. Karabağ Savaşı’nı başarı ile geride bıraktık ve zaferle ayrıldık. Burada Türkiye’nin de gerçekten büyük destekleri oldu. Bunun üzerine dikkat çekilmesi ve bu ödülün ana fikrinin de bu olması ve bizlerin de bu ödülü bu yüzden alması çok sevindirdi. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2020 yılının “Altın Adamları” ödül töreninde “Yılın Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Hasgül ise “Uzun yıllardır gazetecilik yapan büyüklerimizin yanında bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur ve motivasyon sağladı. Biz de ileriki günlerde çalışmalarımızı artırarak, daha büyük gayretle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a “Yılın Medya Yöneticisi” ödülünü takdim eden News Time-News Türk Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Amina Mirzayeva, “Bizim için Türkiye komşu ülke değil, biz kardeş ülkeyiz. Siz bizim savaşımıza çok destek oldunuz. Biz her zaman dediğimiz gibi iki kardeş ülkeyiz. Bir ananın iki oğluyuz. TGRT Haber’de bizim haberlerimiz sürekli yayınlandı, sürekli Karabağ’dan bahsedildi. Sürekli Azerbaycan’ın yanında oldunuz. Bu ödülü size vermekten gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

Ödül takdimine katılan, News Time-News Türk Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Kerim Akbaş ise “News Time her yıl düzenli olarak ödül veriyordu. Pandemi nedeniyle bu yıl düzenleyemedik. Biz de ödülü sahiplerine makamında ya da haber merkezlerinde takdim ediyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı gerçekten sizi takdir ediyoruz. Ümit ediyorum ki, bu tür ödüller sizlerin şevkini artırır. Ülkemize, vatanımıza, milletimize daha iyi hizmetler yaparsınız. Medya kuruluşları arasında da önde gelen kuruluşlardan bir tanesisiniz sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.