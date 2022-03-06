İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Bağlum’da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasi isim katıldı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 52 yaşında vefat etti. 34 yıldır gazetecilik mesleğini başarıyla sürdüren Batuhan Yaşar için Bağlum Kabristanlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Bağlum’da kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaşar’ın cenazesi kılınan namazın ardından Bağlum Kabristanlığı’na defnedildi.

Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "Batuhan bizim Batuhan’ımızdı. Mesleğine aşık bir insandı. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir insandı" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise "Çocukluğundan beri tanırdım. Türkiye önemli bir insanı kaybetti" açıklamasında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, "Hem bir kalem olarak hem de bir insan olarak değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Tabii ki üzüntülüyüz. Başta ailesi olmak üzere milletimizin ve basın camiasının başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, "Rahmetliyi çok severdim. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabiri caizse çocukluğu, elimizde geçti. İlk günlerinden beri, gazetecilik yıllarından beri çok iyi tanırım. Sayısız röportajımız, programımız oldu. Çok tatlı bir çocuktu. Dava insanıydı, her türlü fedakarlığı yapan bir insandı. Ne diyeceğimizi bilemiyorum, Allah ailesine sabır versin. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.