İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajı

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşar için birçok siyasi isim taziye mesajı paylaşmaya devam ediyor.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, 52 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşar için bir çok siyasi isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Değerli gazeteci ve televizyoncu, Türkiye gazetesi yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yaşarın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Genç yaşta aramızdan ayrılan merhumun ailesine, sevenlerine ve İhlas Medya Grubu başta olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Gazeteci Batuhan Yaşar’a Cenab-ı Hak’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türkiye Gazetesi Yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın vefatını teessürle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve basın camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, “Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Yüce Mevla rahmetiyle muamele eylesin. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına sabrı cemil diliyorum” dedi.