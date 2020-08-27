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İhlas Kuzuluk Termal Otel’e HACCP Sertifikası

İHLAS KUZULUK TERMAL OTEL’E HACCP SERTİFİKASI VERİLDİ

Genel 27.08.2020, 14:45
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İhlas Kuzuluk Termal Otel’e HACCP Sertifikası

Control Union firması tarafından yapılan denetimlerde Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) Sistemi ve Uygulaması için önerilen uluslararası uygulama kuralları ve gıda hijyeninin genel ilkeleri yönergelerinin yeterliliğini sağladığı için İhlas Kuzuluk Termal Otel’e 14 Ağustos 2020 tarihinde HACCP Sertifikası verildi.

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

İşletmeler kademeli olarak uygulamak zorunda

Türkiye’de, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiş ve yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi olarak kamu ihalelerinde de istenilen belgelerden biridir. HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır. Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması, karar ağacı kullanılarak kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, her bir kritik kontrol noktasındaki hedef düzey ve toleransların belirlenmesi, kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi sırasında bulunan uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “düzeltici faaliyetlerin” belirlenmesi, HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi ile bu prensip ve uygulamalara yönelik dokümantasyon yapısının oluşturulması.

HACCP belgesinin faydaları

Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlar. Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlar. Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması sağlar. İşletmeler kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutarlar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur. Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilirdir. İyileştirmeler için fırsatlar sunar. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ürünlerin ihracında kolaylığı sağlar. Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin oluşması sürecini hızlandırır.

İhlas Kuzuluk Termal Otel HACCP belgesi ile öne çıkıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Termal suyu ile ünlü Kuzuluk bölgesinde bulunan İhlas Kuzuluk Termal Otel, 60 standart, üç süit ve iki apart oda olmak üzere toplam 65 oda ve 130 yatak kapasitesine sahip. Tabiat ile iç içe bir tatil imkanı sunan otelin odalarında 24 saat boyunca termal su bulunuyor. Her türlü organizasyon için gerekli tüm konfor ve teknik donanıma sahip olan 90 ve 45 kişilik iki ayrı konferans salonunda da şirket içi eğitim, seminer ve bayi toplantıları gerçekleştiriliyor. Termal ve sağlık ünitelerinde ailece girilebilecek Türk hamamı tarzında üç termal özel banyo, sauna ve iki masaj salonu bulunuyor. Yine otelin karşında bulunan erkeklere ve kadınlara özel genel termal havuzlarda da kaplıca suyundan faydalanılıyor. Otelde ayrıca oda servisi, emanet kasa, kablosuz İnternet, çamaşırhane, kuru temizleme ve otopark hizmetleri ile ayrıca otel içerisinde çocuk oyun odası, hediyelik eşya bölümü, kuaför salonu ve otelin bahçesinde çocuk oyun parkı ve spor alanı yer alıyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel aldığı HACCP belgesi ile müşterilerine kaliteli hizmette bir adım daha öne çıkmayı hedefledi.

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