İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım Suriye içerisinde hayata geçirilen briket ev projesi kapsamında hedefledikleri sayıyı 20 bin eve çıkardıklarını söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye’nin İdlib ili kırsalını ziyaret ederek, vakfın briket ev çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldırım, yaptığı açıklamada, yılbaşında İdlib’te yaşanan göç dalgası nedeniyle briket ev inşa çalışmasına başladıklarını belirterek, ‘‘Krizin başında tüm dünyaya briket ev projesini duyurmuştuk. Ciddi şekilde gündem oldu. Şu anda bulunduğumuz arazide dahil olmak üzere 25’in üzerinde farklı lokasyonda yürüttüğümüz çalışma sonucu 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladık. Evlere aileler yerleştiriliyor. Tüm bu araziler adeta bir şehir havasını büründü’’ dedi.