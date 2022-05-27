İHH Afet Yönetimi Kurulu Üyesi Emre Yerli hayatını kaybetti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, Lübnan’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, TİKA tarafından İHH Afet Akademisi işbirliğinde düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimlerine katılmak amacıyla bu sabah Lübnan’a geldi. Havalimanında fenalaşan Yerli hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emre Yerli’nin cenazesi, Lübnan’da yapılan işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilecek.