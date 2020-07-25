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İHA’ya TGRT’ye pandemi sürecine gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verildi

GÜVENLİK-İŞ SENDİKASI ‘24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI’ GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. SENDİKA KOVİD-19 SÜRECİNDE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME KONUSUNDA HER AN SAHADA OLAN GAZETECİLERE ÖDÜL VERDİ. İHA VE TGRT’DE PANDEMİ SÜRECİNDE GÖSTERDİĞİ BAŞARIDAN DOLAYI ÖDÜL ALDI.

Genel 25.07.2020, 10:30
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İHA’ya TGRT’ye pandemi sürecine gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verildi

Güvenlik-İş Sendikası ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sendika Covid-19 sürecinde kamuoyunu bilgilendirme konusunda her an sahada olan gazetecilere ödül verdi. İHA ve TGRT’de pandemi sürecinde gösterdiği başarıdan dolayı ödül aldı.

Güvenlik-İş Sendikası, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla ödül töreni gerçekleştirdi. Törene TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk, Galip Bektaş Güvenç, Fevzi Karataş ile medya kurum kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın emekçilerini onurlandırmak ve teşekkür etmek amacıyla düzenlenen organizasyonda Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü kutlandı ve özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Pandemi sürecine gösterdiği katkı ve desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT’ye de ödül verildi. İHA’da Muhabir İrfan Çalışkan ve Kameraman Emre Yüzgüldü’ye ödül verildi. TGRT’de ise basın sektöründe herkesin tanığı meslek büyüğü kameraman Aziz Turan ve Mehmet Tren’e ödül verildi.

Basın, milletin müşterek sesidir

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağrıcı törende yaptığı konuşmada, “ Van’da -20 derecede havalimanlarında hava sahamızı koruyan, Antalya’da 50 derece sıcaklıkta nöbet tutan, Diyarbakır’da hastanede şiddete uğrayan, Samsunda kız yurdunda evlatlarımızı korurken darp edilen, İzmir’de AVM’lerde egzoz gazi soluyan, İstanbul’da mezarlıklarda vefat eden, değerlerimiz koruyan kısacası hayatımızın haran ve her yerde olan özel güvenlik görevlilerinin tüm basın emekçilerine selamları vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” sözüne uygun bir şekilde halkın sesi olmak için çabalayan gazeteciler siz değerli dostlarım , 15 Temmuz Hain İşgal Darbe girişiminde iletişimin ve basının gücünün ne kadar önemli olduğuna hepimiz şahit olduk, basın mensuplarımızın milli ve yerli duruşunun halkımıza, ülkemize ve tüm dünya’ya yansımasını hep beraber gördük” dedi.

Basın mensubu arkadaşlar kamuoyunu doğru bilgilendirdi

Yeni tip korona virüs salgınının devam ettiğini hatırlatan Çağrıcı, “Covid 19 ilk görülmeye başlandığı günden itibaren bütün dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk günlerde vatandaşların hakkında çok az bilgiye sahip olduğu Kovid-19 virüsü için en büyük sorumluluk ise medya kurumları ve iletişim araçlarına düştüğü apaçık görülmüştür. Bilim Kurulumuzun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak görmesi ve resmî kurumların çalışmalarını aktarma hususunda da önemli bir görev yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle sosyal medya platformlarında korona virüs ile ilgili asılsız birçok görsel ve paylaşımın yapıldığı dönemde basın mensubu arkadaşlarımız kamuoyunu doğru bilgilendirmişlerdir. Vatandaşlarımızı doğru bilgiye bilinçlenmeye ve özellikle bu pandemi döneminde gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı tüm gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilerek şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çağrıcı ve sendika yöneticileri 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’na ilişkin ödül törenine katılan basın mensuplarına teşekkür plaketlerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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