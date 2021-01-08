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İHA’nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi

Bilecik’te yalnız başına yaşayan ankilozan spondilit hastası Şafak Songur’un geçtiğimiz gün İHA mikrofonlarına rahat yürüyemediği için tek isteğinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu açıklamasının ardından yurt dışında yaşayan bir hayırsever bu istediğini yerine getirdi.

Genel 08.01.2021, 12:48
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İHA’nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi

Bilecik’te yalnız başına yaşayan ankilozan spondilit hastası Şafak Songur’un geçtiğimiz gün İHA mikrofonlarına rahat yürüyemediği için tek isteğinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu açıklamasının ardından yurt dışında yaşayan bir hayırsever bu istediğini yerine getirdi.

Beşiktaş Mahallesinde ikamet eden 50 yaşındaki Şafak Songur, 21 yaşında yakalandığını rahatsızlık sebebi ile yaşamının ciddi ölçüde zorlaştığını anlattı. Halk arasında ’omurga ya da bel romatizması’ olarak bilinen ankilozan spondilit hastalığı sebebi ile rahat yürüyemediğini belirten Şafak Sorgur, geçtiğimiz gün bir akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine yurt dışında yaşayan Bilecikli bir hayırsever, Şafak Sorgur’un akülü tekerlekli sandalyesini Bilecik’te yaşayan bir arkadaşına para göndererek, aldırdı ve kendisine teslim edildi.

"Yürürken zorluk çekiyorum ama şimdi bu araçla herhalde işlerimi kolaylaşacak"

Bekar ve hasta olmadan önce çalıştığım inşaatlardan malulen emekli olan 50 yaşındaki Şafak Songur’a akülü tekerlekli sandalye Beşiktaş Mahalle Muhtarlığı binası önünde teslim edildi. Burada çok mutlu olduğu görülen Songur, "Arkadaşım Aziz Çavdar, bir parkta fotoğraf çeken gazeteci arkadaşları görüyor ve derdini onlara anlatıyor. Ben olayı bilmiyordum. Aziz olayı arkadaşlara anlatıyor, onlar da Allah razı olsun benim fotoğraflarımı çektiler. Benim tek isteğim rahatça yürüyebilmek için bir akülü tekerlekli sandalye idi. O da oldu. Sağ olsunlar emeği geçen arkadaşlara, gönderenlere Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Yürürken zorluk çekiyorum ama şimdi bu araçla herhalde işlerimi kolaylıkla halledecek durumda olacağım. Kazasız belasız kullanabilirsek ne mutlu" dedi."

"Sağ olsunlar yardım edenler, aracı olanlar"

Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Vural ise, "Benim mahalle sakinim Şafak bey. Geçtiğimiz gün basında çıkan bir olay üzerine bilgimiz oldu. Daha önce de görüşüyorduk ama böyle bir ihtiyacını bana belirtmemişti. Ama basında da çıkınca yardımsever bir arkadaşımız aracı oldu. Akülü arabasını getirdi. Biz de kendisine teslim ediyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar yardım edenler, aracı olanlar" dedi.

"İnşallah hayırlısıyla güle, güle kullanmak nasip olur"

Akülü tekerlekli sandalye bağışında bulunan ve ismi açıklanmayan yurt dışındaki Bilecikli şahsın arkadaşı Rüştü Gül ise, "Haberi görünce yurt dışında yaşayan bir iş adamı arkadaşımız hemen beni aradı. Dedi ki; Rüştü abi yardımcı olalım, bir hayır işleyelim. Malum hayırsever bir arkadaşımız kendisi. Allah razı olsun. Hemen muhtarımı aradım bende. Girişim yaptık arkadaşımızın evini bulduk. Hemen siparişini verdik. Geldi aracımızı teslim ettik. İnşallah hayırlısıyla güle, güle kullanmak nasip olur" dedi.

"Arkadaşıma bu iş için vesile oldum"

Şafak Songur’a çarşıya inerken yardımcı olan arkadaşı Aziz Çavdar ise, "Arkadaşıma bu iş için vesile oldum. Biz parktaydık. Zaten yolda gördük gazeteci arkadaşları. Yanlarına gittim durumu anlattım. Allah razı olsun onlarda ilgilendiler. Bizleri haber yaptılar. Ardından bu araç geldi. Şafak artık kendi imkanları ile çarşıya, bakkala, manava gidebilecek. Önceden biri yardım etmesi gerekiyordu. Şimdi arkadaşım çok mutlu olduk. Kendi işini kendi görecek" dedi.
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