banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!

İHA Muhabiri Mustafa Uslu, ‘Yılın kahraman habercisi’ ödülüne layık görüldü

Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Haber Kameramanları’ ödülleri sahiplerini buldu. Törende İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinin yıkım çalışmalarını görüntülediği için darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu ’Yılın en kahraman habercisi’ ödülüne, Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan ise ’Yılın en başarılı kadın ekonomi gazetecisi’ ödülünü layık görüldü.

Genel 10.01.2022, 23:49 11.01.2022, 09:22
İHA Muhabiri Mustafa Uslu, ‘Yılın kahraman habercisi’ ödülüne layık görüldü

Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Haber Kameramanları’ ödülleri sahiplerini buldu. Törende İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinin yıkım çalışmalarını görüntülediği için darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu ’Yılın en kahraman habercisi’ ödülüne, Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan ise ’Yılın en başarılı kadın ekonomi gazetecisi’ ödülünü layık görüldü.

Siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı programda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü coşkuyla kutlandı. Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle, üniversite öğrencilerinin anketle belirlediği 2021 yılında yayınlanmış, hafızalarına yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden başarılı bulduklarına oy verdi. Ankette öne çıkan isimlerin ödüllendirmek için ‘Haberin Kahramanları’ isimli ödül töreni düzenledi. Törende İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinin yıkım çalışmalarını görüntülediği için darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu yılın en kahraman habercisi ödülüne, Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan ise yılın en başarılı kadın ekonomi gazetecisi ödülünü layık görüldü.

“Çirkin bir saldırıya uğradı”

Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarakta bu yıl 2’ncisini yapmış olduğumuz ‘Haberin Kahramanları’ ödül töreninde bu akşam birlikteyiz. Ödül alacak tüm gazetecileri tebrik ediyorum. Zor şartlar altında doğru habere ulaşmak için bir mücadele içerisindeler. İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan’ın çiftçiliğini görüntülerken de çirkin bir saldırıya uğradı. O da bu akşam burada ödülünü almış oldu. Ben kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha hiçbir muhabir arkadaşımın da böyle bir saldırıya maruz kalmamasını temenni ediyorum” dedi.

“Gönül isterdi ki güzel yaptığımız haberlerle ödül alabilmek”

Ödül töreninden sonra konuşarak saldırıdan sonra yüzünde iz kaldığını söyleyen İhlas Haber Ajansı Kocaeli Muhabiri Mustafa Uslu, “Benim için çok güzel bir duygu. Bu mesleğe başlarken zaten bir ödül alabilmek hayali ile bu mesleğe başlıyoruz. Ama gönül isterdi ki güzel yaptığımız haberler ile ödül alabilmek. Bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Başımızdan kötü bir hadise geçti. Hiçbir meslektaşımın yaşanmasını istemediğim bir hadise geçti. Biliyorsunuz Lütfü Türkkan’ın çiftliğinde yıkım çalışmalarını çekmek için bölgeye gitmiştim. Daha sonra çekimi yaparken yanıma 4 kişi geldi ve ve bir anda küfür kıyamet bana saldırdı. Elimde drone olduğu için gazeteci olduğumu anladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Kendimi bir anda yerde buldum. Sonra yerde tekmelemeye ve vurmaya devam ettiler. Daha sonra da onlar gözaltına alındı, ben hastaneye kaldırıldım. Yüzümde geçmeyecek bir iz oluştu” diye konuştu.

“Eşimin saldırıya uğradığını ben İHA’nın internet sitesinde gördüm”

Çok zor günler geçirdiğini belirten Mustafa Uslu’nun eşi Aslı Sena Uslu, “Hepimiz için çok zor zamanlardı. O zaman ben Konya’daydın eşimin saldırıya uğradığını ben İHA’nın internet sitesinde gördüm. Benim için çok kötü bir durumdu. Ulaşamadım tanımada gelemedim o zaman evli değildik. Geçmeyecek sandığım günlerdi benim için ama geçti. Yeni sayfalar açtık, çok güzel insanlarla tanıştık. Ama hep dedim ki keşke bunları yaşamasaydık” ifadelerini kullandı.

“Mesleğin önemli aşamalarını tek tek çıkarak bu yere geldik”

Ödüle layık gören gençlere teşekkür eden Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan da, “Gerçekten biz ustalarımız ve hocalarımız tarafından yetiştirildik ve mesleğin önemli aşamalarını tek tek çıkarak bu yere geldik, çeşitli ödüller kazanıyoruz. Bizden sonra bu yeri devir alacak ve kalitesini daha güzel yerlere taşıyacak gençler tarafından ödüle layık görülmek büyük onur gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11