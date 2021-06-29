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İHA gündeme getirdi, Kapadokya’da peribacaları sprey boyalardan temizlendi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılan çirkin yazılar silindi.

Genel 29.06.2021, 12:47
İHA gündeme getirdi, Kapadokya’da peribacaları sprey boyalardan temizlendi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılan çirkin yazılar silindi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazıların yazılmasını gündem getiren İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından peribacalarının üzerlerine yazılan çirkin yazılar temizlenmeye başladı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonrasında peribacalarının üzerine yazılan sprey boyalar mikro kumlama yöntemiyle temizlendi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de daha önce yaptığı açıklamada, “Tabii arzu etmediğimiz bu çirkin saldırıdan sonra Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Konservasyon Müdürlüğü olarak buradaki yazıların silinmesiyle ilgili çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde tamamıyla ilgili böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İnşallah bu kirlilikten arındıracağız” demişti.
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