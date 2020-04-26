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Iğdırlı öğretmenler ‘Al Elması’ türküsüyle moral verdi

IĞDIR’DA BİR GRUP MÜZİK ÖĞRETMENİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE VELİ VE ÖĞRENCİLERE MORAL AMACIYLA ‘AL ELMASI’ TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ.

Iğdırlı öğretmenler ‘Al Elması’ türküsüyle moral verdi

IĞDIR’DA BİR GRUP MÜZİK ÖĞRETMENİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE VELİ VE ÖĞRENCİLERE MORAL AMACIYLA ‘AL ELMASI’ TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ.

26 Nisan 2020 Pazar 11:52
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Iğdırlı öğretmenler ‘Al Elması’ türküsüyle moral verdi

Iğdır’da bir grup müzik öğretmeni, korona virüs (Covid-19) nedeniyle veli ve öğrencilere moral amacıyla ‘Al Elması’ türküsünü seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan “Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor” projesi kapsamında Iğdır’da bir grup müzik öğretmeni, Iğdır yöresine ait "Al Elması" türküsünü seslendirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için öğretmenler türküyü evlerinde ayrı ayrı çalarak seslendirdiler. Tolga Özdemir, Ozan Malkoç, Ercan Karan, Kürşad Sayhan, Serhat Bulut, Gökhan Turan, Tuğçe Turan, Mahmut Babar, Gencehan Adıgüzel’in çaldığı enstrümanlar eşliğinde Oğuzhan Ur, Sema Gümüş ve Öznur Çapa türküyü seslendirdi.

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