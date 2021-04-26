Iğdırlı besicilerin ilkbahar mesaisi başladı

Iğdır’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hayvanlarını otlatmak üzere meraların yolunu tuttu.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Iğdır’da uzun süren soğuk kış mevsimi sonrası küçükbaş hayvan yetiştiricileri meraların yolunu tuttu. İlkbahar mevsimiyle birlikte yeşeren meralara sürülerini götüren koyun yetiştiricileri, bu şekilde uzun geçen kış mevsimi sonrası hayvanlarını meralarda otlatarak yayla dönemine hazırlıyorlar. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sürüyü meraya salan besiciler, akşam gün ağardıktan sonra yine evlerine dönüyor.

"Hayvanlarımızı meraya yeni saldık"

12 yaşından beri koyunlara baktığını söyleyen koyun yetiştiricisi Mehmet Salduz, evini ve ailesini bu şekilde geçindirdiğini söyledi. Uzun süren kış mevsimi nedeniyle hayvanlarının yaklaşık 3-4 aydır ahırlarda olduğuna dikkat çeken Salduz, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Hayvanlarımızı meraya yeni saldık. Birkaç gün hayvanlarımızı meralarımızda otlatacağız. Ondan sonra da sürülerimizi Ağrı Dağı’nın eteklerine götürerek yaklaşık bir ay boyunca orada kalacağız. Ondan sonraki süreçte de yayla serüvenimiz başlayacak. Yaylalarda 3 ay bazen 4 ay gibi bir süre geçiriyoruz. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle tekrar evlerimize dönüyoruz. İlkbahar mevsimi ise bu sürecin ilk adımıdır.”