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Iğdır’da facianın eşiğinden dönüldü
IĞDIR’DA BİR KİŞİ, YIKIMI YAPILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU, KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI.
Genel 23.10.2020, 10:03
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Iğdır’da bir kişi, yıkımı yapılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Iğdır merkezde bir binanın yıkımı sırasında bir kişinin tehlikeyi atlatması saniye saniye kameraya yansıdı. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinesinin darbesiyle, bina kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Çevre güvenliği ve toza karşı sulamanın yapılamadığı yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları, az kalsın sokaktan geçen bir kişinin üstüne düşecekti. Yıkım esnasında olay yerinden fazla kişinin geçmemesi olası felaketi önledi.
Enkaz altında kalan kişi olaya tepki gösterirken, yıkım ise devam etti. Yaşanan olaya rağmen güvenlik önleminin yine tam olarak alınmaması gözden kaçmadı.
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