Iğdır’da çiçek açan kayısı ağaçları göz kamaştırıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurova’sı Iğdır’da adeta beyaz gelinliğini giyen kayısı ağaçlarının açtığı çiçekler göz kamaştırıyor.

Kayısı üretiminde Türkiye’de önemli bir konumda yer alan Iğdır’da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı ilde ağaçların çiçek açması ile beyaza bürünen kayısı bahçelerinde verim almak isteyen çiftçiler de yoğun bir mesai harcayarak ağaçların bakımını yapıyor. Kayısı hasadına ise haziran ayının sonunda başlanılması bekleniliyor.