Iğdır’da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle Iğdır’da da uygulanmaya başlandı.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle tüm Türkiye’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta 3 gün sürecek. Salgınla mücadele kapsamında bu hafta cuma gününü de kapsayacak yasaklar 82 saat sürecek. Alınan karar doğrultusunda da Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Bu akşam başlayan yasaklar 26 Nisan Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek.