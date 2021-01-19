Iğdır kara teslim oldu, kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 29 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’da 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 29 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde bulunan Nahırkıran ve Canderviş mevki’inde kapanan köy yolları için ekipler çalışmalarına devam ederken, merkez ve yüksek kesimlerde ise kar yağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Yaklaşık 5 yıldır bu şekilde kar yağmadığını belirten Atatman Ogan isimli vatandaş, “Yaklaşık 5 yıldır kara hasret kaldık. Iğdır tarım ve hayvancılık ile geçinen bir memleket olduğu için, kar yağışı gayet güzel oldu. İnşallah devamı gelir” dedi.