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İGDAŞ’tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası

İGDAŞ, abonelerinin geçmiş borçlarını ödemeleri için taksitlendirme kampanyası başlattı. Ödemelerde kredi kartıyla 10, kredi kartı olmadan 4’e kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, “Kredi kartı olmayanlar da borçlarını 4 taksitle ödeyebilecek” dedi.

Genel 26.01.2021, 16:30
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İGDAŞ’tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası

İGDAŞ, abonelerinin geçmiş borçlarını ödemeleri için taksitlendirme kampanyası başlattı. Ödemelerde kredi kartıyla 10, kredi kartı olmadan 4’e kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, “Kredi kartı olmayanlar da borçlarını 4 taksitle ödeyebilecek” dedi.

İGDAŞ, Yeni tip Korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanya başlattı. Abonelerin gecikmiş fatura borçlarını eşit parçalar halinde taksitlendirerek ödeyebilecekleri duyuruldu. Kredi kartı olmayanları da düşünen İGDAŞ, bu abonelerin ödeme yapabilmeleri için yeni bir sistem getirdi. Buna göre, kredi kartı olmayan aboneler İGDAŞ veznelerine giderek geçmiş dönem borçlarını 4 taksite kadar ödeyecekleri bir ödeme planı oluşturabilecek. Kampanyanın son başvuru tarihinin ise 31 Mart 2021 olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, abonelerin yükünü bir nebze olsa da hafifletmek için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

“Halihazırda devam eden kampanyamız vardı”

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen bu kampanyadan önce de abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için mevcut borçlara taksitlendirme imkanı sunduklarını söyledi. Özmen, “Aslında bu kampanyayı iki parça halinde anlatmak lazım. Çünkü bizim halihazırda devam eden geçtiğimiz ekim ayında başlayıp 2021’in mayıs ayına kadar sürecek bir kampanyamız var. Bu kampanyamızla mevcut yani gecikmemiş faturaları kredi kartıyla taksitlendirme kaydıyla abonelerimize getiriyoruz. Abonelerimiz güncel, gecikmemiş faturalarını anlaşmalı olduğumuz bankalarla anlaşmadaki taksit sayısı kadar taksitlendirerek ödeme imkanına sahipler. Bunu yaparken de herhangi bir komisyon, vade farkı gibi ücret ek bir maliyet getirmeden sadece faturanın ek parçalara bölünmüş haliyle ödenmesi mümkün” dedi.

Kredi kartıyla 10 takside kadar vade farksız ödemek mümkün

Abonelerin gecikmiş borçlarını anlaşmalı bankalarla 10 taksite kadar bölerek ödeyebileceklerini belirten Mithat Bülent Özmen, “Pandemi döneminde mevcut ekonomik koşullar nedeniyle abonelerimizin ödeme güçlüğü çekmesinin muhtemel olduğunu gördük. Güncel faturaların dışında, diğer faturaları ödemekte bir sebeple zorlanmış, ödeyememiş abonelerimize bir kolaylık getirelim, gecikmiş faturaları ödeyecek bir yöntem, yol bulalım dedik. Taksitlendirme yapıldığında vadelendirme kaynaklı bir maliyet, ek yük çıkıyor. Biz de abonelerimizin yükünü daha da artırtmamak için bunu nasıl karşılayabileceğimizin çalışmasını yaptık. Bunu yaparken abonelerimizin ihtiyaçları nedir deyip, abonelerimizi dinleyip talebin en çok nerelerden geldiğini öğrenerek çalışmayı buna göre şekillendirdik. Pandemi sürecinin yaza doğru hafifleyeceğini dolayısıyla piyasalar açıldıkça ekonomik koşulların daha iyiye gideceğini öngörerek vadeyi olabildiğince uzatma kararı aldık. Bankalarda yaptığımız görüşmeler sonucu kredi kartıyla ödemelerde gecikmiş borçlar için 10 taksite kadar taksitlendirme imkanı sağlandı. 25 Aralık tarihinden önce iki ve üzeri faturası olan abonelerle 1 Kasım 2020’den önce bir adet ödenmemiş faturası bulunan abonelerin gecikmiş faturalarını kredi kartıyla vade farksız, komisyonsuz, herhangi bir ücret olmadan fatura tutarının 10 eşit taksite bölünerek ödenmesine imkan sağlayan bir sistem getirdik” diye konuştu.

Kredi kartı olmayanlar da borçlarını taksitlendirebilecek

Geliştirilen sistemle kredi kartı olmayan abonelere de taksitlendirme imkanı sağladıklarını söyleyen Özmen, “Bunu yaparken abonelerimizin temel taleplerinden birini daha göz önünde bulundurduk. Abonelerimizin kredi kartı olmayabilir, kredi kartı vardır ama limiti olmayabilir ya da kredi kartı kullanmak istemeyebilir diyerek buna da farklı bir çözüm bulduk. Bu aboneler bizim veznelerimize gelip kredi kartı kullanmadan dört eşit taksitle ödeme yapabilecekleri bir ödeme planı imkanı sağladık. Fatura dört eşit parçaya bölündüğü için bir vade farkı maliyeti ortaya çıkıyor ancak bunu da abonelerimize yansıtmama kararı aldık. Abonelerimiz ister kredi kartıyla ister nakit olarak ödeme yapsın, herhangi bir vade farkı, komisyon, ücret almadan borç yüklerini hafifletecek, pandemi dönemini biraz daha rahat geçirmelerini sağlayacak bir enstrüman geliştirdik” ifadelerini kullandı.

İGDAŞ olarak 35’inci yıllarını kutladıklarını dile getiren Dr. Mithat Bülent Özmen, her zaman abonelerinin yanında olduklarını belirtti.
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