İGA İstanbul Havalimanı’ndan yabancı arama kurtarma ekiplerine 15 dilde teşekkür

Ülkelerine dönmek üzere deprem bölgelerinden İGA İstanbul Havalimanı’na gelen arama kurtarma ekiplerine, havalimanındaki dev ekranlara 15 dilde yansıtılan “Dayanışmanız için teşekkürler” yazısıyla teşekkür ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 ili etkileyen depremin ardından yaraları sarmak adına dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekipleri, afet bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Deprem bölgelerinden İGA İstanbul Havalimanı’na getirilen yabancı arama kurtarma ekipleri için dev ekranlara 15 dilde “Dayanışmanız için teşekkürler” yazısı yansıtıldı. Bununla beraber arama kurtarma ekipleri İGA Lounge’da özel olarak ağırlanırken, ekipler alanda oluşturulan özel bölgede hatıra defterine mesajlarını yazdı. Ekiplere hatıra olarak nazar boncuğu ve üzerinde “Teşekkürler” yazan kupa hediye edildi.