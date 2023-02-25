İGA İstanbul Havalimanı muhtemel bir depreme hazır

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler beklenen İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, İstanbul Havalimanı’nın inşa edildiği zeminin güçlendirildiğini ve tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından gözler beklenen İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Havalimanı’nın da depreme hazır olup olmadığına ilişkin, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat açıklamalarda bulundu.

475 yıllık tekerrür süreli deprem etkisiyle İGA İstanbul Havalimanı’nın kesintisiz hizmet verme prensibi ile tasarım ve inşaatını tamamladıklarını söyleyen Polat, “Kriterimiz, İGA İstanbul Havalimanı’nın beklenen İstanbul depremi sonrasında hiç hasar görmemesi ve kesintisiz kullanım prensibinin işlemesi üzerine kuruldu. Beklenen İstanbul depreminin meydana gelmesi halinde, terminal, hava trafik kule, enerji merkezi, ARFF istasyonları dahil tüm binalarımız ve hava tarafı pist- apron- taksiyollarında, operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemelerimiz çerçevesinde, tasarım ve inşaat çalışmalarımızı gerçekleştirdik’’ dedi.