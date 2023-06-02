İGA İstanbul Havalimanı küresel havacılık sektörünün önde gelen eğitim işbirliği programına seçildi

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen törende "TRAINAIR PLUS Programı" üyeliğine seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından "TRAINAIR PLUS Programı" üyeliğine seçildi. Üyelik, ICAO’nun Küresel Havacılık Eğitim Ofisi tarafından İGA İstanbul Havalimanı’nda yapılan teferruatlı değerlendirmenin ardından tanımlandı. 2010 yılında başlatılan ICAO TRAINAIR PLUS Programı, küresel hava taşımacılığının güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir gelişimini hedefleyen eğitim iş birliklerini destekliyor. Program mazbatası, geçtiğimiz çarşamba günü Güney Kore’nin başkenti Seul’de ICAO’nun öncülüğünde düzenlenen törende, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar tarafından İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya verildi. Törende, İGA İstanbul Havalimanı’nın TRAINAIR PLUS Programı’nın Türkiye’den üye olan tek özel kurum olduğu vurgulandı. Samsunlu ayrıca, ICAO tarafından düzenlenen etkinlikteki “Challenges Facing Civil Aviation Stakeholders on Implementation Support and Resilience” (Sivil Havacılık Paydaşlarının Uygulama Desteği ve Dayanıklılık Konusunda Karşılaştığı Zorluklar) başlıklı panele konuşmacı olarak da katıldı. Konuşmasında havacılığın birbirine bağlı bileşenlerin oluşturduğu bir sistem olduğunun altını çizen Kadri Samsunlu, “Bu sistemde, tek bir bileşen bile arızalıysa, tüm ağın etkinliği tehlikeye girebilir. Bunu Çin örneğinde gördük” dedi. İhtiyaç temelli yaklaşım, sivil havacılık paydaşları arasında iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesi için teknolojik yenilikleri takip etmenin önemini belirten Samsunlu, İGA olarak uzun vadeli endüstriyel büyümeyi hedefleyen girişimlere teferruatlı destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.