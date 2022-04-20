İGA, Global havacılık sektörüne ev sahipliği yapacak

Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma konumunu, altyapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile güçlendiren İGA İstanbul Havalimanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle; Routes World’ün 2023 yılındaki resmi ev sahibi oldu. Dünya havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından olan Routes World sayesinde 3 bine yakın global havacılık sektöründen üst düzey yöneticinin İstanbul’u ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Routes World’e 2023 yılında resmi olarak ev sahipliği yapmaya hak kazandı. İlk kez düzenlendiği 1995 yılından bu yana ev sahipliği için dünyanın önde gelen havalimanları ve destinasyonlarının zorlu bir rekabet sürecinden geçtiği Routes etkinlikleri, uluslararası havacılık endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Etkinlik; havayolları, havalimanları ve destinasyonların gelecekteki hizmetlerini planlamaları ve müzakere etmeleri için bir buluşma merkezi sağlıyor.

Türk havacılık tarihi ve Türkiye ile birlikte İstanbul’un uluslararası arenada tanıtımı adına önemli bir ev sahipliği olan Routes World 2023, Covid-19 sürecindeki ilk tam donanımlı Routes World etkinliği olmasıyla öne çıkıyor. 2023 yılında 28’inci defa gerçekleştirilecek olan bu önemli buluşmanın, havacılık sektörünün toparlanma sürecinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. İstanbul’a ise küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini cezbetme fırsatı sunuyor.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir ev sahipliği olacak”

Etkinliğin ev sahibi olarak seçilmenin hem İGA İstanbul Havalimanı hem de Türk havacılığı için gurur verici olduğunu söyleyen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “Routes World 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kısa zamanda kat ettiğimiz bu yol ve öncü çalışmalarımız sektörün saygın kuruluşlarının da takdirini kazanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında, 2019 yılı yolcu sayısına ulaşacağız, bir sonraki hedefimiz ise yolcu sayımızı en geç 2026’da yılda 100 milyon yolcuya ulaştırmak. Routes World, bu takdiri artıracak ve İGA’yı global marka olma yolculuğunda daha da yukarı taşıyacak bir etkinlik. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce havacılık temsilcisini bir araya getiren ve havacılık otoriterlerinin görüşlerini paylaştığı Routes World ile 2023 yılında 4 bine yakın global üst düzey havacılık sektörü yöneticisi şehrimizi ziyaret edecek. İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek olan bu önemli buluşma ile İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı yapacak

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Routes World 2023 için “Böyle önemli bir organizasyonun İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımına yapacağı olumlu katkı hiç kuşkusuz çok büyük olacaktır” dedi. TGA’nın, Türkiye’nin yurt dışında tanıtımı için yoğun bir çaba sarf ettiğinin altını çizen Lokmanhekim şöyle konuştu: “Bugün Türkiye, TGA aracılığıyla dünyanın 140 ülkesinde yoğun bir şekilde tanıtım faaliyeti gösteriyor. Yine TGA 2021 yılında aralarında yabancı basın mensupları, influencerlar, kanaat önderleri ve seyahat acentalarının da olduğu toplam 3.770 kişiyi Türkiye’de ağırladı. Bu ağırlamalar sonrası yapılan online ve offline paylaşımlar sonucu sadece sosyal medyada yaklaşık 1.1 milyar erişim elde edildi. Dijital platformumuz olan goturkiye kanalıyla da 10 ayrı dilde ülkemizi, destiinasyonlarımızı ve turizm ürünlerimizi tanıtıyoruz.”

“Havayolu taşımacılığına kritik bir rol düşüyor”

Routes CEO’su Steven Small ise havayolu taşımacılığının Covid-19 pandemisi sonrasında küresel ekonominin düzelmesinde kritik bir rol oynayacağını belirterek, “Artan havayolu bağlantıları; ticareti, turizmi, yatırımı, işgücü tedarikini ve pazar verimliliğini teşvik ederek destinasyonlara ciddi ekonomik katkılar sunacak” dedi. Small, “2026 yılı itibarıyla 100 milyon yolcu sayısına ulaşma konusundaki mevcut stratejisi, İGA İstanbul Havalimanı’nın yeni bir havalimanına taşınmanın getirdiği kapasiteyi avantaja çevirmeye hazır olduğunu gösteriyor. Routes World 2023 organizasyonuna ev sahipliği yaparak hem yabancı hava yolu şirketlerine sağlayabileceği kayda değer gelişim olanaklarını sergileme imkânı bulacak hem de Türk Hava Yolları’nın pozisyonunu güçlendirecek” diye konuştu.