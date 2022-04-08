banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!

İftarda tatlı, sahurda ekmek vazgeçilmez lezzet; tahinli pide

Konya’da Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pide, vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Genel 08.04.2022, 11:07
İftarda tatlı, sahurda ekmek vazgeçilmez lezzet; tahinli pide

Konya’da Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pide, vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Konya’da Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki hareketlilik artarken, sadece Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pideler ise, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Gece saatlerinde hazırlanan hamurlar, pide ustalarının ellerde ince bir şekilde açılan ve hamura uygulanan karışım ile belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Ardından da pişmesi için taş fırına sürülüyor.

43 yıl önce okuldan sonra babasının yanına giderek fırıncılığı öğrenen 55 yaşındaki Mustafa Abacı, tahinli pidenin tokluk hissi ve susatmayan bir yapıya sahip olduğunu anlattı. Pide ustası Abacı, "Hamurun hazırlanması dört aşamadan; önce tuz, un, maya buğday unundan hazırlık aşaması başlar. Hamuru yoğurduktan sonra beze yapar, beze de 20-25 dakika dinlenir. Dinlendikten sonra yapım aşamasında önce yufka gibi açarız. Yufka gibi açıldıktan sonra en az 250 ila 300 gram bir su bardağı tahin veya yağ veya kaymakla karışık onu yufka gibi açarız. Yufka gibi açtıktan sonra tekrar toplarız ve ovarız. Tel kadayıf haline gelinceye kadar bu aşamadan sonra ise tavalarımıza çiziyoruz. Tavaya da koyduktan sonra 20 ila 25 dakikada dinlenme aşaması var. Dinlendikten sonra tekrar tavada basıyoruz. Bastıktan sonra tekrar üstünü tahinle yağlıyoruz. Sonra en az 80 gram tahinle 25 dakika dinlenmeye tekrar bırakıyoruz. Fırınımızı hazırlama aşaması var ama özellikle meşe odunuyla fırının tabanını iyi alması ve alevsiz düşmesi için. 5 dakika dinlendikten sonra fırın en az 8 ila 9 dakikada pişer çünkü tabanla alevsiz olduğu için" dedi.

"Susam karbonhidrat olduğu için tok tutuyor"

Yıllardır pide ve ekmek üzerine mesleğini severek yapan Mustafa Abacı, "Meşhur Kadınhanı tahinli pidesi 1960’lı yıllarda eski Mehmet ustamızdan duyduğumuz bunun hem şerbetlisi, hem tatlısı olarak bilinir. İftarda şerbetli tatlı olarak yine sahurda da normal ekmek gibi, hoşafla veya tatlı ile de tüketilebilir. Bunun özelliği susam karbonhidrat olduğu için tok tutuyor. Bu yıl bizim ürettiğimiz çeşitleri ise cevizli, cevizli kaymaklı ve atom" şeklinde konuştu.

"Konyalı olup da il dışında olan vatandaşlarımız ise kargo ile sipariş veriyor"

Tahinli pideyi farklı illere gönderdiklerini anlatan Abacı, "Fiyatlar ise büyük boyu 45, orta boyu 35, küçüğü de 20 liraya satıyoruz. Cevizli ve kaymaklı. Tahinli pideyi Konyalı olup da il dışında olan vatandaşlarımız ise kargo ile sipariş veriyor. Bugün mesela İstanbul’a bir kargo yolladık. Sabah Mersin’e bir kargo yolladık. Öğlen sonunda Niğde’ye yollayacağız Allah izin verirse. Tahinli pide alan müşterilerimiz baktığında zaten pidenin yüzünden belli olur. Eline aldığın tel kadayıf gibi dağılır. Tel kadayıf gibi dağılmıyorsa bu gerçek tahinli pide değildir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
parçalı bulutlu