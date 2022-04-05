İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma ilgi görüyor

Ramazan ayı boyunca sofraların vazgeçilmezlerinden olan hurma tezgahları süslüyor.

Ramazan ayı ile birlikte hurma önce tezgahta sonra da sofradaki yerini aldı. Medine, Kudüs, İran hurması gibi çeşit çeşit hurmalar, vatandaşların tercihi olmaya devam ediyor. 60 liradan başlayan Medine hurmalarının kilo fiyatları 150 liraya kadar alıcısını buluyor. Konya’da uzun yıllardır hurma satışı yapan Mehmet Nas, bu yıl pandeminin etkisinin azalmasından dolayı talebin biraz daha fazla olduğunu belirterek, "İşlerimiz hızlandı çok şükür. Geçen yıla göre işlerimiz bu yıl daha hareketli. Geçen yıl pandemiden dolayı vatandaşlar dışarıya çıkamadığı için bu yıl çok şükür daha iyi satışlarımız” dedi.

Gelen müşterilerinin fiyatları daha uygun ürünleri tercih ettiğini ifade eden Nas, "Paket hurmalar falan daha çok tercih edilir durumda şimdilerde. Ucuz gruba göre kaliteli ve pahalı olan hurmalar daha az talep görüyor. Biz burada 12 ay boyunca hurma satıyoruz. Her gruptan var ama tabii en hızlı satışı olan şuan daha ucuz gruplar. Şuan için Medine hurmasına baktığımızda 60 liradan 150 liraya kadar çeşitlerimiz bulunuyor. 80’lik gruplar var, 90’lık gruplar var, 110’luk gruplar var ve 180’e kadar çıkan gruplar var” diye konuştu.

Hurma alan müşterilerden Ali Erkek, “Ramazan aylarının artık olmazsa olmazı hurma haline geldi tabii ki. Hurma ihtiyacımızı buradan alıyoruz. Ramazan ayı bizim için bir bereket, hurma da onun bir özelliği diye düşünüyorum. Genelde Medine hurmasını tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.