İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Metrelerce araç kuyruğu oluştu
ARNAVUTKÖY’DE YANLIŞ PARK EDİLEN OTOMOBİLDEN DOLAYI SEYİR HALİNDE OLDUĞU YOLDA İLERLEYEMEYEN İETT OTOBÜSÜ CADDE ÜZERİNDEN GEÇİŞ YAPAMADI. OTOBÜSÜN ARKASINDA METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞURKEN YAŞANAN DURUMA DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ.
Arnavutköy’de yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsü, cadde üzerinden geçiş yapamadı. Otobüsün arkasında metrelerce araç kuyruğu oluşurken, yaşanan duruma diğer sürücüler tepki gösterdi.
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde hatalı park yapan bir sürücü yüzünden İETT şoförü cadde üzerinden geçiş yapamayınca arkasında metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan duruma sürücüler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, plaka üzerinden sürücüye ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüler, alternatif bir yol bularak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.
Oluşan trafikte kalan sürücü Mustafa Vural, “Ne düşüneceğimize henüz karar veremedik. Ülkede en büyük sorun cahillik, bununla beraber eğitim sıkıntısı yaşandığı için bu noktadayız” diyerek tepki gösterdi.