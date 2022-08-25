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İETT otobüsü tavanından su aldı
İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle İETT otobüsünün tavanının su akıtması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genel 25.08.2022, 13:23
İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle İETT otobüsünün tavanının su akıtması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji, AKOM ve AFAD’ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olmaya başladı. Yağış ile bazı caddeleri ve dükkanları su bastı. Öte yandan bir İETT otobüsü de yağış nedeniyle tavanından su aldı. 94Y numaralı Bakırköy-Yeşilpınar hatlı İETT otobüsünün tavanından akan su bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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