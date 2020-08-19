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İEF, 9-13 Eylül tarihleri arasında açılacak

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER, TİCARET BAKAN RUHSAR PEKCAN İLE ANKARA’DA YAPTIĞI GÖRÜŞMEDEN SONRA İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NIN (İEF) 9-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KÜLTÜRPARK’TA PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLARAK AÇILACAĞINI DUYURDU.

Genel 19.08.2020, 09:03
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İEF, 9-13 Eylül tarihleri arasında açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan ile Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) 9-13 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta pandemi kurallarına uygun olarak açılacağını duyurdu.

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yıl açılıp açılmayacağı sorusu yanıtını buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Eylül’e kadar tüm fuar organizasyonlarının iptali, sonrasında da nasıl bir yol izleneceğinin belli olmaması nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ankara’da kritik bir görüşme yaptı. Başkan Soyer görüşme sonrası planlandığı gibi 89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Bakan Pekcan’ın 1 Eylül’den itibaren kapalı alanlarda fuar düzenlenebileceği müjdesini verdiğini belirten Başkan Soyer, böylece İEF üzerindeki soru işaretlerinin de kalktığını belirtti.

Başkan Soyer, "İEF sadece 1942 yılında 2. Dünya Savaşı yüzünden yapılamamış. O yıl da 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Kültürpark şenlikleri düzenlenmiş. Salgın tehlikesi nedeniyle bu yıl fuar kapılarını 9 Eylül’de Kültürpark’ta, sağlık önlemleriyle açacak. Gerekli düzenleme ve kurallarla İEF İzmir ekonomisine katkı koymaya devam edecek. Akdeniz temasını bu yıl kısıtlı etkinliklerle başlatıyoruz. Önümüzdeki yıl İEF için Akdeniz teması devam edecek. 2021 90. İEF Akdeniz teması ile çok güçlü bir Akdeniz etkinliği ve fuarına dönüşecek” dedi.

Uluslararası İzmir İş Günleri

9 Eylül’deki İEF öncesi İzmir İş Günleri, pandemi nedeniyle online zirve olarak 3-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret temalı İzmir İş Günleri için yapılan hazırlıklar da görüşmede değerlendirildi. 6. İzmir İş Günleri Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birliklerinin işbirliği ile dolu dolu bir program oluşturuldu. İspanya, Fas ve İtalya Ticaret Bakanları da açılış oturumuna katılacak. Oturumlarda delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde yapılacak görüşmeler kapsamında Türkiye ile katılımcı ülkeler bir araya gelerek pandemi sonrası ticaret fırsatlarını değerlendirilecek.

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