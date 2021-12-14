İDSO Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki orkestra, Denizbank Konserleri kapsamında, 17 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.

Orkestraya kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil de eşlik edecek. Konserde, Giuseppe Verdi'nin "La Forza Del Destino (Talihin Kudreti) Üvertürü" ile I Vespri Siciliani Operası'ndan "4 Mevsim Bale Müziği" ve Giovanni Bottesini'nin "Kontrbas Konçertosu Si Minör No:2" eserleri yorumlanacak.



