İDSO, AKM'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Topluluk, Denizbank Konserleri kapsamında 19 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.

Şef Dağhan Doğu yönetimindeki konser, besteci Mikhail Glinka'nın Rus kültürünün renklerini yansıttığı “Ruslan ve Ludmilla Üvertürü” ile başlayacak. Konserde ayrıca Sergey Rachmaninov'un "Paganini'nin Bir Teması Üzerine Piyano ve Orkestra için Rapsodi" adlı eseri ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Shakespeare'in aynı adlı trajedisinden yola çıkarak yazdığı "Romeo ve Jülyet Fantezi Üvertürü" adlı eserleri de yorumlanacak.

Muhabir: Hilal Uştuk

