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İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde arabalı vapur seferlerini yürüten İstanbul Deniz Otobüsü arabalı seferlerini iptal etti.

Genel 30.05.2022, 12:42 30.05.2022, 13:22
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu

Yakıt, bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren İDO, 20 yıldır Mudanya ve Bandırma’ya araç taşıyan feribotlarını hattan çıkartarak İBB’ye iade etti. Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla Bursa ve Yalova’ya karayolunun kısalması, yakıt, bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO), 20 yıldır Mudanya ve Bandırma’ya araç taşıyan Orhan Gazi -1 ve Osman Gazi -1 feribotlarını hattan çıkartarak İBB’ye iade etti. Yenikapı’ya bağlanan iki feribotun sigorta, bakım gibi masrafları İBB’ye kalmış oldu. İBB, İstanbul içinde çalışamayacak kadar büyük olan feribotların 10 yılı geçmeyecek süreyle kiralayabilmek ya da satabilmek için İBB Meclisi’nden yetki istedi. Teklifi inceleyen Hukuk - Plan ve Bütçe ortak komisyonu, satışı talep edilen gemilerin Ticaret Kanunu’na göre taşınmaz mal sayılamayacağını değerlendirip, satış için meclisin yetkisine gerek olmadığı gerekçesiyle dosyayı iade etti. Yani İBB, Meclis onayına gerek olmadan gemileri satabilecek.

#Balıkesir #Bandırma #İDO
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