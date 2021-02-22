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İdlib’e kirpi sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Genel 22.02.2021, 17:13
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
27 Şubat 2020’de İdlib’deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan ve başarıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı, kirpi ve unimog sevkiyatı yapıldı.Konvoyun Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden geçerek, Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib’e gittiği gözlendi.