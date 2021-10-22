İdlib’de Nar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İdlib’te bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen geleneksel Nar Festivali, bölgedeki çiftçiler ile halkın geniş katılımı ile renkli anlara sahne oldu.

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’e bağlı Darkuş kasabasında geleneksel Nar Festivali bu yıl da geniş katılımla düzenlendi. Dördüncüsü yapılan festivalde çiftçiler tarafından yetiştirilen narlar sergilendi ve yöresel yemekler yapılarak kutlandı. Geleneksel Nar Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Adını sıkça bomba ve saldırılarla duyduğumuz İdlib bu kez bereketli topraklarının meyvesi olan nar ile anıldı. En az 20 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde nar meyvesi 5 çeşidiyle tezgâhlarda sergilendi. Geçtiğimiz festivalde birinci gelen ve bu yılda katılım sağlayan nar üretici çiftçi Ebu Necip, “Ben narın en iyisini üretiyorum ve bu nar ‘Serçe Narı’ adıyla geçer. Çekirdeği küçük ve çok lezzetlidir” dedi.

Festivalin organizatörlerinden Mustafa Arabi, ‘’Çiftçiyi destekliyoruz ve bu üretimin arkasındaki çabayı dünyaya sergileyerek maddi olarak destek sağlamak istiyoruz” dedi. Nar sergisi dışında festivalde Suriye’nin geleneksel mutfağından yemekler yapıldı. Bayraklar asıldı, çocuklar yüzerek eğlendi. Bereketli toprakları için başarı ve huzur dileklerinde bulunuldu.