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İdlib’de ilk korona virüs vakası tespit edildi
Suriye’nin İdlib kentinde ilk korona virüs vakası tespit edildi.
Genel 09.07.2020, 21:03
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Suriye’nin İdlib kentinde ilk korona virüs vakası tespit edildi.
Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde korona virüs salgının başladığı 9 Ocak’tan bu yana ilk vaka bugün kayda geçti. Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanı Maram Şeyh, yaptığı açıklamada İdlib’de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı, vakanın Bab Al-Hawa Hatanesi’nde görevli bir doktor olduğunu açıklarken, hastanın hızlı bir şekilde karantina altına alındığını aktardı.
Bab Al-Hawa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada görevli doktorda korona virüs tespit edilmesi nedeni ile hastaneye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilirken, hastanenin karantina altına alındığı duyuruldu.
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