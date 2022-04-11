İdlib’de aşevinde pişirilen yemekler Ramazan ayı boyunca halka ulaştırılıyor

Ramazan ayı boyunca Suriye’nin İdlib şehrindeki briket ev ve çadır kentlerde yaşayanlara aşevinde pişirilen yemekler ulaştırılıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Ramazan 2022 çalışmalarını ‘İyilik Seninle’ temasıyla gerçekleştiriyor. Acil kriz bölgelerindeki faaliyetlerine ağırlık veren federasyon, yıl boyunca hayırseverlerin desteğiyle İdlib’deki savaş mağduru Suriyeli sivillere yardım ulaştırıyor. İDDEF’in İdlib’de hizmet veren aşevinde Ramazan ayı boyunca pişirilen yemekler, çadır kentler ve briket evlerde yaşayan savaş mağduru halka ulaştırılıyor.

Yapılan açıklamada, “11 yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’de siviller İdlib’de güvenli bir ortamda yaşasalar da geride bıraktıkları evlerinin özlemi, yoksulluk ve diğer zorlu şartlar altında bir Ramazan’ı daha hüzünle geçiriyor. Mağdur kardeşlerimiz için yıl boyunca sürdürdüğümüz yardım çalışmalarını Ramazan ayında artırarak dertlerini paylaşmak, bu mübarek ayı nispeten daha rahat geçirmelerini sağlamak için kumanya paketi ve iftar yemeği ile içecek veriyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla hizmet veren aşevimizle, anne baba ve çocukların aile olarak bir sofrada buluşup her gün sıcak yemekle iftar yapmasını sağlıyoruz. Aşçılarımız tarafından pişirilen yemekler titizlikle paketlenerek çadır kentte ve inşa ettiğimiz 610 briket evde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere yine ekiplerimizce dağıtılıyor. Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşayarak iftar saatlerini büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. İdlib’de iftar yemeğini mağdur sivillerle paylaşmak isteyen hayırseverler, bağış sayfasından online, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağış yapabiliyor. Ayrıca İFTAR yazıp 7230’a SMS atarak 10 TL bağışta bulunabiliyor” denildi.