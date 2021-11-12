İdlib’de ampute futbol takımlarından dostluk maçı

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’de düzenlenen organizasyon kapsamında İdlibli ve Afrinli 2 ampute futbol takımı dostluk maçı oynadı.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’de ülkelerindeki iç savaşta bedensel uzuvlarını kaybeden İdlibli ve Afrinli ampute futbol takımları dostluk maçı için bir araya geldi. Ampute takımların halı saha maçı ile Suriye’de devam eden savaş nedeniyle binlerce kişinin uzuvlarını kaybetmesine dikkat çekiliyor.

Ampute futbolcu Muhammed Jabro, "İdlib ekibi ile Afrin’den Falcons Takımı arasında yapılacak maç ile ampute sporcuların durumuna dikkat çekilmesi ve bu sporculara destek verilmesi amaçlanıyor. Umarım iki takım arasında güzel bir maç olur" dedi.

Afrinli Falcons Takımı’nın Kaptanı Abu Omar Al Kayyali, "İdlib’deki kardeşlerimiz Al-Tahadi Kulübü ile temiz bir maç oynayacağız ve sesimizi, imajımızı dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullandı.