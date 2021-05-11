Son Dakika
BBP Genel Başkanı Destici: “(Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı) Müslüman varlığının yok edilmeye çalışılması, insanlık dışıdır”
İdlib şehidi memleketine uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp’in cenazesi, Hatay’daki törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlandı.
Genel 11.05.2021, 16:26
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp’in cenazesi, Hatay’daki törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlandı.
Hatay Havalimanı’nda uğurlama töreninin ardından şehit Osman Alp’in naaşı hava yoluyla memleketi Manisa’ya gönderildi.Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan, askeri ve mülki erkan katıldı.