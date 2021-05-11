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İdlib şehidi memleketine uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp’in cenazesi, Hatay’daki törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlandı.

Genel 11.05.2021, 16:26
İdlib şehidi memleketine uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp’in cenazesi, Hatay’daki törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlandı.

Hatay Havalimanı’nda uğurlama töreninin ardından şehit Osman Alp’in naaşı hava yoluyla memleketi Manisa’ya gönderildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan, askeri ve mülki erkan katıldı.
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