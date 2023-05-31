IDF, Dünya Süt Günü’nde sütün besleyici özelliğine dikkat çekti

IDF, bu yıl Dünya Süt Günü temasını, ‘Süt sektörünü; sürdürülebilirlik, çevresel etki, beslenme ve sosyoekonomik yönden güçlendirmek’ olarak belirledi. Bu kapsamda süt sektörünün doğaya, topluma ve hayvanlara sorumlu davranırken insanların ihtiyacı olan sağlıklı ve besleyici temel gıdayı sağlamakla ilgili sınırsız potansiyeline dikkat çekiliyor.

2001’den beri her yıl 1 Haziran’da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde kutlanan Dünya Süt Günü; sütün insan sağlığı için önemi, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkıları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Süt ve süt ürünleri sektöründe yol gösterici bir rol üstlenen Uluslararası Süt Ürünleri Federasyonu (IDF) süt ve süt ürünlerinin faydasına ve dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenmesindeki önemine dikkat çekiyor. IDF, bu yıl Dünya Süt Günü temasını, ‘Süt sektörünü; sürdürülebilirlik, çevresel etki, beslenme ve sosyoekonomik yönden güçlendirmek’ olarak belirledi.

Sütün önemine ve besin değerlerine dikkat çeken IDF, şu açıklamayı yaptı:

’’Süt, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için gerekli olan besin öğelerini, doğasında mükemmel bir dengede bulunduran, en temel gıda. İçeriğindeki proteinler, esansiyel amino asitler, esansiyel yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, iyot, çinko, süt şekeri ve B vitaminleri ile süt ürünleri; sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok önemli bir parçası. Bu besinlerin, sütün içerisinde birlikte bulunması da sinerjik bir etki oluşturarak yararlarını artırıyor. Süt ve süt ürünleri; kemik ve diş sağlığını, güçlü bir bağışıklık sistemini ve beyin hücrelerinin gelişimini destekliyor ayrıca yüksek tansiyon ve tip-2 diyabetin azalmasına da yardımcı oluyor.

Araştırmalara göre, sadece 2 bardak süt günlük; protein ihtiyacının yüzde 28’inin, kalsiyum ihtiyacının yüzde 62’sinin, B12 ihtiyacının yüzde 72’sinin, B2 (riboflavin) ihtiyacının yüzde 52’sinin, iyot ihtiyacının yüzde 32’sinin, fosfor ihtiyacının yüzde 56’sının ve potasyum ihtiyacının yüzde 32’sinin karşılanmasını sağlıyor.

Gıdanın yeterliliği endişelerinin ve tarımın sürdürülebilirliğine yönelik arayışların arttığı bu dönemde, süt ve süt ürünlerinin, sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesindeki rolü de giderek güçleniyor. Bu değerli gıdanın üretilmesi tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere farklı alt sektörleri harekete geçiriyor.’’