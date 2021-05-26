İDDEF’ten Gazze’ye ambulans desteği

İDDEF, İsrail’in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinlilerin yaralarını sarmak için Gazze’ye ambulans ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail’in 11 gün boyunca sürdürdüğü hava ve kara saldırıları sonucu büyük bir yıkımın yaşandığı, binlerce insanın göçük altında kaldığı ve yaralandığı Gazze’ye ambulans yardımında bulundu. İDDEF, ‘Gazze’ye Ambulans Ulaştırıyoruz’ yardım kampanyası kapsamında Gazze’ye ulaştıracağı 5 tam donanımlı ambulanstan ilkini hayırseverlerin desteğiyle teslim etti.

Yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği ve 11 gün boyunca çocuk yaşlı demeden sivil masum insanları öldürdüğü saldırıların yaralarını sarmak için ilk günden bu yana sahadaki ekiplerimizle çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gazze Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayının çağrılarına yönelik Gazze’nin önemli hayati ihtiyaçlarından birine de cevap vermek için harekete geçerek ‘Gazze’ye Ambulans Ulaştırıyoruz’ kampanyamızı başlattık. Kampanya kapsamında 5 tam donanımlı ambulansı Gazze’ye ulaştırarak kardeşlerimizin hizmetine sunmayı hedefledik. Hayırseverlerimizin desteğiyle Gazze’ye acil sağlık hizmeti ihtiyaçları içinde olan ilk tam donanımlı ambulansımızı ulaştırdık. Önümüzdeki hafta içerisinde de iç tefrişatları tamamlanmak üzere olan 2 ambulansımızı da teslim edeceğiz. Diğer kalan 2 ambulansımızı da ilerleyen günlerde hazırlayacağız. İlaç ve sağlık ekipmanı yardımlarınızla Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Milletimizin destekleriyle kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” denildi.

İDDEF Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai’nin de ambulans teslim programındaki konuşmalarına yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yüce Allah kitabında buyuruyor ki; ‘Ve kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.’ Bu unutulmaz ve mübarek günde, Türkiye’nin İDDEF kurumu ve bağışçılarının destekleriyle Gazze Sivil Savunma Teşkilatı’nın acil yardım departmanına bir ambulans ulaştırdık. Bu bağlamda, bu zor günlerinde Gazze’deki kardeşleriyle birlikte duran Türkiye halkına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ambulans Gazze’ye acil yardım sağlamaya yönelik toplu çabanın bir parçası olarak geliyor. Allah’tan onları ödüllendirmesini, korumasını ve hayırlarının kabul edilmesini niyaz ediyoruz".

Yapılan açıklamada, "Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor" denildi.