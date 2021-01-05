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İDDEF’ten Fildişi Sahili’nde eğitim seferberliği

İDDEF, Fildişi Sahili’nde gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle inşasını tamamladığı medrese ve mescidin açılışını yaptı. Dernek, aynı zamanda yeni bir medrese inşaatının da temelini attı.

Genel 05.01.2021, 11:21
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İDDEF’ten Fildişi Sahili’nde eğitim seferberliği

İDDEF, Fildişi Sahili’nde gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle inşasını tamamladığı medrese ve mescidin açılışını yaptı. Dernek, aynı zamanda yeni bir medrese inşaatının da temelini attı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a dünyanın dört bir yanında istikrarlı şekilde sürdürdüğü İslami eğitim çalışmaları kapsamında yeni medrese, mescit ve camilerin yükselmesine vesile oluyor. İslam dünyasının en problemlerinin başında gelen eğitim konusunun çözümü için çalışan dernek, hayırseverlerin desteğiyle genç nesli ücretsiz eğitime kavuşturuyor. Bu çerçevede Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’ndeki Müslümanları hem eğitim alabilecekleri hem de ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda yapacakları kalıcı eserle buluşturan dernek, medrese ve mescit inşa etti.

Verilen bilgiye göre, Fildişi Sahili’nin 3 bin nüfuslu Blekwa kasabasında inşası biten medrese ve mescidin açılışı için gerçekleştirilen merasime Türkiye’den de heyet katılım sağladı. Gelecek neslin inşası adına büyük bir adım atan İDDEF’in eğitim seferberliğine yeni soluk katacak, ilmin ve muhabbetin yuvası olacak yeni medrese ve mescit açılışları coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Aynı zamanda Yamsukru bölgesinde 7 köyün faydalanabileceği yeni bir medresenin de temeli atıldı. Uzun eğitim planlamasıyla hareket eden dernek, hem kız hem de erkek talebelerin eğitim alacağı medreseden mezun olanların ise açılacak karye medreselerinde hoca olarak görev almasını hedefliyor.

Fildişi Sahili seferine katılan Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu yaptığı konuşmada, “Müslümanlığın yok olmaması, Müslümanların çoğalması için hep beraber el birliğiyle mutlaka çalışmamız lazım. Bu sevginiz, bu gayretiniz bizi son derece memnun etti. Daha çok çalışacağız. Elhamdülillah mescit ve medresemizin açılışını yaptık. Size düşen vazife hem mescidi hem de medreseyi doldurmaktır. Peygamber Efendimiz’in (SAV) Mekke’den Medine’ye göç ettiğinde yaptığı ilk iş mescit kurmak, ikinci iş yan tarafında bir medrese kurmak olmuştur. İnşallah bugün açılışını yaptığımız medreselerimizin bir tarafında kız, bir tarafında erkek evlatlarımız İslam’ı öğrenecek ve İslam’ı anlatacaklardır. Fildişi Sahili ülkesine medrese ve mescitlerimiz hayırlı olsun” dedi.

Fildişi Sahili seferi kapsamında ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdülaziz Sarba Efendinin katkılarıyla ‘Tasavvufun birey ve toplum üzerindeki etkileri’ konulu sempozyumda 100 imamla bir araya gelindi. Program sonunda ise medreselerde görev alacak 10 yeni imam merasimle görevlendirildi.

Öte yandan eğitim çalışmalarını genişletmek ve gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen Fildişi Sahili programında, Blekwa’daki mescit ve medrese açılışlarının ardından başkent Abidjan’daki merkez Mahmud Efendi (k.s.) Hazretleri Medresesine ziyaret gerçekleştirildi. Talebelerle buluşan sefer heyeti tavsiyelerde bulunarak hasbihal etti. Ziyaret Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.
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