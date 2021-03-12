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İDDEF’ten Burkina Faso’ya eğitim ve kalkınma desteği

İDDEF, Burkina Faso’nun çeşitli bölgelerinde inşa ettiği su kuyusu, külliye, mescit ve medreselerin açılışını Türkiye’den katılan heyet, ülke ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel 12.03.2021, 11:59
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İDDEF’ten Burkina Faso’ya eğitim ve kalkınma desteği

İDDEF, Burkina Faso’nun çeşitli bölgelerinde inşa ettiği su kuyusu, külliye, mescit ve medreselerin açılışını Türkiye’den katılan heyet, ülke ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleştirdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarına 2011 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde devam ettiği Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni inşa ettiği külliye, yetimhane, mescit, su kuyusu ve 3 medresenin açılışını yaptı. Türkiye’den gelen 37 kişilik heyet başkent Vagadugu ile birlikte Markoussi, Yagma, Somassin, Bousse, Vousnango, Rahmetullah ve Sabse bölgelerinde düzenlenen program ve toplu açılış törenine katıldı.

Eğitim seferberliği içinde tarihi açılış merasimlerine ev sahipliği yapan Burkina Faso’daki programın ilki başkent Vagadugu’da düzenlendi. İDDEF’in eğitim ve kalkınma alanında attığı adımlarla 10 yılda ülkede neler yaptığı, 27 bölgede devam eden ‘Örnek Köy’ projesi ve açılışları yapılacak külliye, medrese, mescit, su kuyusu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İDDEF yetkilileri ve misafirlerden oluşan heyet toplantının ardından Markoussi, Yagma ve Somassin karyelerinde hizmete alınan projelerin açılışı için düzenlenen törene katılım sağladı. Markoussi karyesinde Osmanlı Hanımlar Mescidi kompleksinde Huzurhane Medresesi, Yagma karyesinde Mahmud Efendi Kız Yetimhanesi ve Somassin karyesinde İsmet Onar ve Ümmet-i Muhammed Kız Medresesi için açılış töreni yapıldı. Burkina Faso İçişleri Bakanı Kleyma Savadugu ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleşen törende konuşmaların yanı sıra, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunup dualar edildi.

“Burkina Faso’da eğitim seferberliği ve kalkınma yaşanıyor”

İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan yaptığı konuşmada, eğitim ve kalkınma alanında atılan adımları kalıcı hale getirmek ve 27 bölgede devam eden ‘Örnek Köy’ projesini incelemek adına, ilk kez 2011’de adım atılan onurlu insanların ülkesi Burkina Faso’da olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Burkina Faso’da eğitim fidanlarının nasıl filizlendiğini anlatan Turan, “İDDEF olarak hayırseverlerimizin desteğiyle ülkenin Songandi bölgesinde 3 odalı bir yerde 50 talebemizle ilk eğitime 2011 yılında başladık. 2015 yılında başkent Vagadugu’ya bağlı Kamboinsin bölgesinde yatılı eğitim veren Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’ni hizmete açtık. Hafızlık ve İslami ilimler alanında eğitim veren külliyemizden mezun olan öğrencilerimiz için 2017 yılında 8 karye projesini başlattık. Bugün 54 hoca, 2159 talebe, 23 medrese, 19 su kuyusu ve 12 mescitle Burkina Fasolu kardeşlerimize ve gelecek nesle hizmet veriyoruz. Afrika hem yeşerirken hem de insani ve zirai anlamda kalkınma projelerimizle canlanıyor ve bu kapsamda bin adet fidanı Burkina Faso topraklarına diktik. Bir su kuyusuyla hayat bulan topraklar eğitimle yeşermeye başladı. Adeta şehirlerden köylere ilim halkaları genişlemeye başladı, karyeler heyecanlandı ve canlandı” dedi.

Külliye, mescit ve su kuyusu açıldı

Açılış ve ziyaretler başkent Vagadugu’ya iki saat uzaklıktaki Bousse karyesinde devam etti. 22 öğrenci ve 3 hocanın bulunduğu Mahmud Efendi Hafızlık Merkezi’ni ziyaret eden heyet, Vousnango karyesinde Cebir Okulları Mescidi, Sabse karyesinde İsmailağa Külliyesi ile Necmettin Erbakan Su Kuyusu’nun açılış programına katıldı. Açılış törenleri Burkina Faso Çevre ve Şehircilik Bakanı Simeon Sawadogo, yerel yöneticiler ve bölge halkının yoğun teveccühüyle gerçekleşirken, Burkina Fasolu vatandaşlar 10 yıldır artarak devam eden eğitim ve kalkınma çalışmaları için Türk halkına ve İDDEF’e teşekkür etti. Öte yandan İDDEF’in Afrika fidan projesi kapsamında Sabse’de hayırseverlerin emanet ettiği 100 fidan toprakla buluşturuldu ve ilk can suyu katılımcı heyet, öğrenci ve karye halkı tarafından verildi.

“Yaşasın Türkiye - Burkina Faso dostluğu”

İsmailağa Külliyesi’nin açılışında konuşan Burkina Faso Çevre ve Şehircilik Bakanı Simeon Sawadogo, “Sabse’de çok görkemli bir eser inşa edildi. Yer altından çıkan temiz su ve dikilmiş ağaçlar, etrafı telle çevrilmiş bir alan ve güneş enerjisi ile sağlanan elektrikle birlikte hayat var oldu. Çok teşekkür ediyor, yaşasın Türkiye ve Burkina Faso dostluğu diyoruz. Bu külliyede eğitim görecek talebeler ileriye dönük bakan, sağlıkçı, savcı ve diğer mesleklerle ülkemize, Afrika’ya ve dünyaya hizmet edecek hale gelecek. Bizler sizlerden de Burkina Faso, Türkiye ve özellikle İDDEF için dua bekliyoruz. Allah sizleri güzel şeylerle mükafatlandırsın diye dua ediyoruz. Türkiye’ye döndüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye ile Burkina Faso arasında doğmuş ve gelişmekte olan bir dostluğun olduğunu söyleyin. Ben Sabse Belediye Başkanımızdan da burada bir Türkiye evi inşa etmesini rica ediyorum. Bir sonraki gelişinizde direk buraya gelebilirsiniz çünkü burada bir eviniz inşa edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 100 köyde ‘Örnek Köy’ projesini hayata geçirmektir”

Sabse’deki açılış töreninde söz alan İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan ise Burkina Faso’da 100 örnek köy projesini tamamlamak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“İnsanların ne kadar az imkanlarla mutlu olup etrafına neşe saçabileceğinin en güzel göstergesini Sabse karyesindeki kardeşlerimiz bizlere göstermiş oldular. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sawadogo ile geçen yıl görüştüğümüzde Burkina Faso’da 10 yıl içerisinde hedefimizin 100 tane karyede örnek köy projeleri uygulamak olduğunu söylemiştik. Kendisi ilk projeye kendi köyünden başlanılmasını rica etti ve biz 6 ayda tamamlayacağımızı ifade ettik, 7’nci ayda ise hep birlikte burada açılışını yapıyoruz. Şu anda 9 bölge 27 karyede bu çalışma devam ediyorsa demek ki 10 yıla bile gerek kalmadan inanıyor ve ümit ediyoruz ki Burkina Faso’da 100 tane özel örnek köy projemiz hayata geçer. Bizler en kısa sürede de Burkina Faso Cumhurbaşkanımız Christian Kabore’nin huzuruna çıkarak 100 örnek köy projemizi arz etmek istiyor ve Bismillah diyerek projelerimizi tamamlamak istiyoruz”.

“Kardeşlerimizi özlediğimiz için buraya geldik”

Vousnango karyesindeki açılışta konuşan İDDEF Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Payalan ise, “Müslümanlar kardeştirler. Onların renkleri fark etmez. Cenab-ı Hak insanların kalbine bakar. Peygamber Efendimiz ‘Ben kardeşlerimizi özledim’ deyince ‘Biz senin kardeşlerin değil miyiz’ dediler. Resullah ise ‘Siz benim ashabımsınız benim kardeşlerim henüz daha gelmediler onları özledik’ buyurdu. İşte bizde siz kardeşlerimizi özlediğimiz için buraya geldik. Hizmete alınan bu medreseler Allah’ın ayetlerinin, dinin, Peygamberimizin sünnetlerinin ahkam-ı ilahiyenin öğrenileceği merkezlerdir. Çok şükür Burkina Faso ve diğer Afrika ülkelerinde medreseler ihya oluyor. Burkina Faso’da açılışını yaptığımız külliye, medrese, mescit ve su kuyularını hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

İDDEF’in Burkina Faso’ya yaptığı eğitim ve kalkınma çıkarması kalıcı eserlerin incelenmesi ve eğitim kurumlarında ders verecek hoca ve eğitim alacak öğrencilerin ziyaret edilerek sohbet programı düzenlenmesiyle sona erdi.
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