banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'a çamur yağdı!
İstanbul'a çamur yağdı!
Dolar kuru bugün kaç TL?
Dolar kuru bugün kaç TL?
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!

İDDEF, İdlib, Yemen, Gazze ve Arsal’a yardımları ulaştırdı

İDDEF, iç savaş, açlık, salgın hastalıklar ve kış şartlarına karşı hayatta kalma mücadelesi veren Yemenli, İdlib ve Arsal’daki Suriyeli ile Gazze’deki Filistinli binlerce muhtaç kimseye kış boyunca yardım ulaştırdı.

Genel 22.03.2021, 09:30
1
İDDEF, İdlib, Yemen, Gazze ve Arsal’a yardımları ulaştırdı

İDDEF, iç savaş, açlık, salgın hastalıklar ve kış şartlarına karşı hayatta kalma mücadelesi veren Yemenli, İdlib ve Arsal’daki Suriyeli ile Gazze’deki Filistinli binlerce muhtaç kimseye kış boyunca yardım ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), insani yardım çalışmalarını yıl boyu sürdürdüğü İdlib, Arsal, Yemen ve Gazze’de soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber başlattığı "İyilik Isıtır" kış yardımı kapsamında gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak dağıttı. İDDEF, bu kapsamda İdlib’de 10 bin, Yemen’de 850, Arsal’da 400, Gazze’de ise 450 aileyi bölgedeki ekipleriyle ziyaret ederek kış yardımlarını teslim etti.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Yemen’de 6’ncı yılına giren iç savaş nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk ederek güvenli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru kardeşlerimizin özellikle kış mevsimi süresince daha çok yanında olmaya gayret gösterdik. İdlib, Lübnan Arsal, Yemen ve Gazze’ye yönelik başlattığımız "İyilik Isıtır" kış yardımı kampanyamız kapsamında Yemen’de çatışma ortamından uzaklaşarak kırsala kurdukları çadırlarda, açlık ve salgın hastalıklara karşı hayata tutunmaya çalışan mazlum aileleri yalnız bırakmadık. İyilik Isıtır hareketimizle kış aylarında da Yemenli kardeşlerimizin yanında olup kış yardımı yaptık. Bölgedeki ekiplerimiz, derme çatma barakalara sığınan mazlumları ziyaret ederek, bu zor günlerinde umut olmaya çalıştı. Özellikle gıda, barınma ve ısınma problemi yaşayan 850 ailemize gıda paketi, kışlık kıyafet ve battaniye teslim ettik. Çok küçük yaşlarda acılarla yoğrulan yavrularımızın mahzun yüzlerinde, hayırseverlerimizin kampanyaya verdiği destekle bir nebze olsun tebessüm olmaya çalıştık. Yardımlarımız yıl boyunca sürecek” denildi.

İdlib’de ve Lübnan’daki Suriyelilerin kış aylarında artan zorluklarının hafifletilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, “İyilik Isıtır yardım kampanyası kapsamında İdlib’deki İyilik Çarşısı projesiyle 20 bin kişiye giyim yardımı yapıp 4 bin aileye gıda kolisi dağıtarak, bölgede 7 tır dolusu yani 110 bin kilogram kömürün teslimini yaptık. Kış aylarının en büyük ihtiyacı olan barınak yardımı için altı ayrı bölgede toplam 600 briket ev inşa edip her aile için su deposu kurduk ve her gün ekmek ulaştırmaya devam ettiğimiz ailelere gıda ve yakacak yardımı yaptık. 40 bin ekmek dağıttığımız kardeşlerimizin barındığı briket evlerden kış şartlarına uygun olmayan 192’sinde çatı tadilatını tamamladık. Suriye’deki savaştan kaçarak sığındıkları Lübnan’ın Arsal bölgesindeki çadır kentte ağır kış şartları nedeniyle zor günler geçiren Suriyelileri de yalnız bırakmayarak, 400 aileye gıda kolisi ve yakacak yardımı teslim ettik. Hayırseverlerimizin desteğiyle mahzun gönülleri iyilikle ısıttık” ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi’nde evleri yıkılan ve temiz suya ulaşılamayan aileler için çalışmalar yapıldığı anlatılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Abluka ve saldırı altında hayatlarını sürdürmeye gayret gösteren, yoksulluk krizinin gün geçtikçe büyüdüğü Gazze’de ise kış ayları çok zor geçti. İsrail saldırılarında evleri yıkılan aileler kurdukları derme çatma baraka ve naylon çadırlarda yaşam mücadelesi verirken etkili olan şiddetli yağışlar zor günler yaşattı. Bunlardan bir tanesi olan ve saldırılarda evi harabeye dönen, çocuğunu uykusunda sular içinde bularak çaresiz çırpınışlarıyla hafızalarımıza kazınan Gazzeli anne için hayırseverlerimizin desteğiyle harekete geçtik. Ailemizi Kalkınma ve İyileştirme projesi kapsamında çocuklarıyla birlikte sıcak yuvasına kavuşturduk. Gazze’de abluka, salgın ve zorlu kış şartlarına rağmen hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimizin kışı bir nebze de rahat geçirmeleri amacıyla gıda ve hijyen paketi, battaniye ve kışlık kıyafet dağıttık. Bu kapsamda Gazze’de 450 ailemize kış yardımında bulunduk ve yılda 20 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açma ve arıtma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Her bağışçımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz”.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21