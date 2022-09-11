İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama ülke genelinde yaygınlaşıyor

Adalet Bakanlığınca yürütülen icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, yarın 29 adliyede daha başlayacak. Böylece uygulamanın yapıldığı adliye sayısı 79’a yükselecek.

Bu yıl Nisan ayında başlayan uygulama çerçevesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak’ta düzenlenen törenle ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezlerini hizmete açmıştı. Aradan geçen sürede hizmete açılan 50 merkezin sayısı, yarın açılacak 29’u ile 79’a yükselecek. Yeni uygulama çerçevesinde, bu güne kadar 104 dosyada çocuk teslimi gerçekleştirilirken, bin 336 dosyada çocukla ebeveynler arasında kişisel ilişki kuruldu.

Uygulama pilot olarak 4 Nisan 2022’de 11 ildeki adliyede hayata geçilirken, 13 Haziran’da da bazı il ve ilçelerde açılmasıyla bu sayı 25’e yükseldi. Ağustos ayında da Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile adliyelerinde hizmet verilmeye başlanmasıyla sayı 50’ye ulaşmıştı.

29 ilçede daha açılıyor

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, yarın itibariyle 29 adliyede daha başlayacak. Kahta, Taşova, Çubuk, Gölbaşı, Germencik, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Kulp, Lice, Uzunköprü, Aşkale, Kelkit, Hassa, Reyhanlı, Küre, Keskin, Beyşehir, Cihanbeyli, Sarayönü, Altıntaş, Gediz, Bahçe, Düziçi, Demirci, Kula, Selendi, Alaçam, Erbaa ve Turhal adliyelerinde açılacak çocuk teslimi merkezleri ile bu sayı 79’a ulaşacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara "Çocuk Teslimi ve Çocukla İlişki Kurulması Süreci” ile ilgili online ve yüz yüze eğitimler veriliyor. Uygulamanın, 2023 yılı Ağustos ayına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ücretsiz olarak başvuruluyor

Adalet Bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.